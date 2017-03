Sør-Korea: Nord-Korea har gjennomført mislykket missiltest

(Dagbladet): Det sørskoreanske nyhetsbyrået Yonhap og nyhetsbyrået AP melder at Nord-Korea natt til onsdag gjennomførte en ny missiltest.

Mislykket

Ifølge Sør-Korea var testen mislykket.

- Sør Korea og USA er klar over Nord-Koreas missiltest og mistenker at den var mislykket, sier en talsperson for Sør-Koreas forsvarsdepartement, ifølge BBC.

Det er foreløpig ikke klart hvor mange, og hva slags type, missiler som ble avfyrt.

- En rakett ser ut til å ha eksplodert sekunder etter at den ble avfyrt, sier Dave Benham, talsmann for USAs stillehavskommando, til Reuters.

Nord-Korea har den siste tiden gjennomført en rekke tester som kan knyttes til rakett- og atomprogrammet deres.

I helga gjennomført de en påstått vellykket test av en rakettmotor.

- Snart vil hele verden se hvor betydningsfull dagens seier er, sa Kim Jong-un etter testen.

Missiltester

6.mars gjennomført Nord-Korea en vellykket missiltest. Testen skal ha vært en øvelse som simulerte et angrep mot amerikanske militærbaser i Japan.

Nord-Korea avfyrte fire ballistiske missiler. Tre av de fire missilene landet i det Japan anser som sin økonomiske sone.

Som en konsekvens av missiltesten bestemte USA seg for å framskynde utplasseringen av rakettforsvarssystemet THAAD i Sør-Korea.

Også i februar gjennomførte Nord-Korea en vellykket missiltest.

I fjor gjennomførte Nord-Korea 24 missiltester og to atomprøvesprengninger. De testet et mulig mellomdistansemissil avfyrt fra ubåt og en ny rakettmotor med fast drivstoff.

Forebereder ny atomprøvesprengning

Tankesmia 38 North advarte også tidligere i mars om at Nord-Korea forbereder seg på sin sjette atomprøvesprengning.

Det har de kommet fram til ved å studere satelittbilder fra Nord-Koreas hovedkvarter for atomprøvesprengninger, Pungyye-ri.

De fastslo at det er aktivitet flere steder på anlegget, blant annet i kommandosenteret.

«Summen av disse aktivitetene tilsier at Nord-Korea fortsetter å forberede tunnelene for en framtidig atomprøvespreninging. Bildene anslår også at Punggye-ri er i stand til å håndtere en sjette atomprøvespreningning på kort varsel, når en atombombe og tilhørende monitoreringsutstyr er utplassert. Det er imidlertid ikke mulig å forutsi tidspunktet for en slik test basert på de siste bildene», konkluderte 38 North.

Saken oppdateres