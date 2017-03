Sør-Koreas president Park avsatt for korrupsjon

(Dagbladet): Sør-Koreas president Park Geun-hye må fratre sin stilling permanent, etter at landets forfatningsdomstol fredag offentliggjorde sin avgjørelse i saken mot henne, skriver CNN.

Det betyr at Park avsettes som Sør-Koreas president med øyeblikkelig virkning. Dermed må det utlyses nyvalg innen 60 dager.

Historisk

Den historiske avgjørelsen fra de åtte dommerne var enstemmig. Dette er første gang en demokratisk valgt leder i Sør-Korea avsettes siden landet ble demokrati på slutten av 1980-tallet.

Nasjonalforsamlingen stemte i desember for å stille henne for riksrett etter at millioner av koreanere demonstrerte etter at korrupsjonsmistankene ble kjent.

Park anklages for å være innblandet i en korrupsjonsskandale rundt sin nære venninne Choi Soon-sil. Presidenten er anklaget for å ha bistått venninnen med pengeutpressing, samt å ha bedt medarbeidere om å lekke hemmeligstemplede dokumenter til Choi.

Park avviser å ha gjort noe galt og legger skylden på Choi, som er varetektsfengslet. Choi er anklaget for å ha brukt sin nære forbindelse til Park til å presse bedrifter til å donere nærmere 600 millioner kroner til ulike stiftelser.

Folket mot seg

Flere toppledere i Samsung, et av de største selskapene i Sør-Korea, er tiltalt for å ha betalt bestikkelser. Park har beklaget at hun stolte på sin venninne.

På meningsmålinger i forkant av dommen svarte 70 til 80 prosent av sørkoreanerne at de ønsket at forfatningsdomstolen skulle fjerne Park.

Samtidig har mange fryktet at nettopp en slik avgjørelse ville føre til ytterligere splittelse og politisk polarisering i landet. En av Parks advokater uttalte i februar at det ville føre til opprør og blod i gatene om Park skulle bli avsatt.

Den som tar over for Park, får flere utfordringer i fanget, inkludert det stadig mer anstrengte forholdet til Nord-Korea, en stagnerende økonomi og et folk preget av sosial og politisk splittelse.

Liberaleren Moon Jae-in, som tapte mot Park i valget i 2012, leder på meningsmålingene.

USA sier avsettelsen er et internt anliggende og ikke vil få konsekvenser for landenes bilaterale forhold.

Utenriksdepartementets talsperson Mark Toner sier USA vil forholde seg til den fungerende presidenten, statsminister Hwang Kyo-ahn.

Park er Sør-Koreas første kvinnelige president, og er datter av tidligere president Park Chung-hee, som styrte landet som militærdiktator på 1960- og 70-tallet.



(Dagbladet/NTB)