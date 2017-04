Sør-Sudan: - Folk spiser fra trærne for å overleve

Nødhjelp i Sør-Sudan: I Sør-Sudan trenger hver tredje person nødhjelp.

1,1 millioner mennesker er på randen av sult, og 5 millioner mennesker trenger hjelp til å få dekket sitt behov for mat.

1,9 millioner er internt fordrevne (siden desember 2013)

1,6 millioner har flyktet over grensen til et av nabolandene.



Kilde: Røde Kors

(Dagbladet): Konflikten som pågår i Sør-Sudan forsterker problemet folk har med å få tilgang på mat. De overlever på frukt de finner i skogen, og kokte blader fra trær.

- Folk spiser blader fra trærne for å overleve. Matmangel er en direkte følge av konflikten som pågår, og som ennå ikke har nådd sin peak. Det forventes at mai til juli blir den vanskeligste tiden.

Slik beskriver Røde Kors-fotograf, Olav A. Saltbones, situasjonen i Sør-Sudan. Sammen med generalsekretær i Norges Røde Kors, Bernt G. Apeland, har han nettopp kommet hjem fra et besøk i byen Maar i staten Jonglei i Sør-Sudan.

Jonglei er et opposisjonskontrollert område hvor mange har søkt tilflukt den siste tida, på grunn av konflikt og tørke.

Røde Kors slipper mat fra fly til områder som det er vanskelig å nå fram til, og i forrige uke var Saltbones og Apeland i Maar da et flydropp med mat til 21 000 mennesker ble levert.

- Det menneskene her sier de trenger, er først og fremst mat. Så trenger de hjelp til å skaffe rent vann og tilgang til medisiner, sier Apeland på et videoopptak gjort mens de ventet på at flydroppet skulle komme.

Flydropp med mat til 21 000

Det er stor mangel på mat i området, og det er ingen helseklinikker. Ifølge Røde Kors-arbeiderne forteller også folk i området om at mye av kveget som befolkningen lever av har dødd på grunn av sykdom.

Saltbones har filmet og tatt mange bilder under oppholdet i Sør-Sudan, for å dokumentere hvordan tilstanden er. På videoen kan man se fly slippe store sekker med mat som lander med et brak på bakken.

- Det er ganske imponerende hvordan de har klart å lande mat til 21 000 mennesker på så kort tid og med så stor presisjon, sier Apeland på videoen, og ser utover sletta med mange hundre sekker utover alt.

Kvinnene som bodde der var med og samlet sekkene, for å gjøre de klare til og bli levert til familier som bor i området.

Alvorlig matmangel

Fotografen har også snakket med flere av menneskene som har flyktet til Maar. Deriblant åttebarnsmoren Nyayiek Gathwec, som strever med å forsørge familien.

Den store familien flyktet fra landsbyen Uror Yuai og brukte fem dager til fots for å komme til Maar. Nå er mangelen på mat så stor at de spiser blader og frukt de finner i skogen.

- Alle som er her sier de har alt for lite mat til seg selv og til barna sine. Mange har vært på flukt i lange tider og gått i mer enn én uke for å komme hit. Mange har levd helt på eksistensminimum, med å koke blader og spidde fisk i elvene, sier generalsekretæren.

Røde Kors har et stort arbeid i Sør-Sudan, både gjennom frivillige rundt om i hele landet og gjennom nødhjelpsinnsats. I tillegg til Røde Kors i Norge sitt kontor i Sør-Sudan, har den internasjonale Røde Kors-Komiteen (ICRC) mer enn 150 nødhjelpseksperter i landet.

- Behovet i Sør-Sudan og i hele regionen er nå helt enormt. Kombinasjonen av konflikt og tørke, ødelegger livene til millioner av mennesker og familier, sier Apeland, og fortsetter:

- Nødhjelpsinnsatsen vi har sett er imponerende, dit vi kommer til. Dessverre er behovene enda større.

Han mener de som er ansvarlig for konfliktene må respektere sivilbefolkningens rett til å leve og til å få et verdig liv.

- De som tvinger familier på flukt, må respektere sivilbefolkningen og så må vi i mellomtiden bidra det vi kan, mener han.

Konflikten

Den en gang fredelige regionen har blitt et mål etter at det brøt ut kamper i hovedstaden Juba i juli, noe som utløste nye kamper over hele landet. En skjør fredsavtale som ble fremforhandlet etter internasjonalt press i 2015, brøt raskt sammen, skriver NTB.

Forrige helg ble seks arbeidere fra en nasjonal bistandsorganisasjon drept i et bakholdsangrep da de var vei fra hovedstaden Juba til den østlige byen Pibor. Hjelpeorganisasjoner sa i etterkant av dette at angrepet vil påvirke når og hvordan de kan levere nødhjelp til landet, skriver BBC.

Organisasjonen Oxfam sier i en uttalelse at angrepet viser hvor farlig det er å jobbe i landet og at hendelsen har fått dem til å evaluere hvilke leveranser som er kritiske. De sier at forsendelser ikke vil bli stanset, men at de kan bli forsinket.

Angrepet kom på et tidspunkt der landet har akutt behov for hjelp. For en måned siden ble det erklært hungersnød i delstaten Unity. Det var første gang på seks år at FN erklærte hungersnød noe sted i verden.

79 hjelpearbeidere har blitt drept siden borgerkrigen brøt ut i Sør-Sudan i 2013, hvorav 12 av dem i år, ifølge FN.