Sørlandet sykehus innrømmer feilvurdering av drapssiktet 15-åring

KRISTIANSAND (Dagbladet): - Hun ble vurdert som en person som kunne skade seg selv. Hun er ikke vurdert dit hen at hun ville skade andre. At en sånn situasjon som vi nå er oppe i skulle inntreffe, har vi ikke vurdert, sier administrerende direktør ved Sørlandet Sykehus, Jan-Roger Olsen, om den nå drapssiktede 15-åringen.

- Det er ikke annet å si i ettertid enn at det har vært en feilvurdering.

15-åringen som er siktet for drap og drapsforsøk etter en alvorlig hendelse i Kristiansand på onsdag har vært til behandling i barne- og ungdomspsykiatrien på Sørlandet sykehus i mange år. Hun nekter straffskyld.

- Det er særdeles alvorlig og trist. De som er rammet er i en ubegripelig situasjon, sier sykehusdirektøren.

Rømte fra institusjon

Onsdag rømte 15-åringen fra en privat institusjon i Evje og Hornnes, et såkalt enetiltak, skriver Fædrelandsvennen. Det har dermed ikke bodd andre ungdommer sammen med henne.

Ifølge avisa varslet institusjonen politiet om rømmingen først en time etter at knivstikkingen fant sted på Sørlandssenteret.

Eier og daglig leder av Næromsorg Sør, Lena Braathen bekrefter overfor avisa at 15-åringen har bodd i en av deres institusjoner før onsdagens hendelse.

Dagbladet tok kontakt med Næromsorg Sør fredag formiddag, men Braathen ønsker ikke å kommentere saken.

Mulig granskning

Sørlandet sykehus har selv varslet Statens helsetilsyn i etterkant av knivstikkingen.

Helsetilsynet vil i begynnelsen av neste uke avgjøre om sykehuset skal gransker for hva som er gjort for den drapssiktede 15-åringen, skriver Fædrelandsvennen.

- Varslingen er ren rutine, og vi blir også varslet fordi det er mulig vi blir koblet inn hvis det blir en gransking, sier assisterende fylkeslege i Aust- og Vest-Agder, Aud Garmann Askevold.

Ansatte er preget

Onsdagens alvorlige hendelse i Kristiansand preger nå de ansatte ved Sørlandet sykehus.

Direktør Olsen viser til at dette er andre hendelse i byen det siste året hvor barn har vær involvert. I desember 2016 ble 14 år gamle Jakob Hassan og 48 år gamle Tone Ilebekk knivdrept i byen. En 16 år gammel gutt har erkjent drapet.

- Vi må ikke bare se på sykehusets rutiner, men også samspillet mellom kommune, skole, barnehage og andre om hvordan vi kan avdekke denne typen problemstillinger og forebygge, sier Olsen.

Sommervikar ved Coop Obs på Sørlandssenteret, Marie Skuland (17), døde som følge av skadene hun ble påført under knivstikkingen. En kvinne (23) som var kunde i butikken ligger på sykehus og er kritisk skadd.

Skuland gikk på videregående og hadde et stort nettverk. Hele Kristiansand-samfunnet et rystet.

- Den største belastningen er på de pårørende, men det har også rystet ansatte på sykehuset. Å håndtere alvorlig skadde i form av en ulykke, kan være belastende nok. Her er det en ungdom som er påført skade på denne måten, sier Olsen.

Ønsker svar

Politiet etterforsker saken og jobber nå med å finne ut hva som skjedde under angrepet på senteret. Motivet er fortsatt ukjent.

- Vi prøver å kartlegge, hvorfor skjedde det som skjedde? Vi har foretatt en rekke avhør av vitner i saken, sier påtaleansvarlig Cecilie Pedersen Hille hos politiet i Agder til NTB.

Også Skulands familie ønsker svar.

- Familien ønsker å få vite hva som har skjedd og hvorfor siktede har gjort dette, sier bistandsadvokat Åse Johnsen Drabløs.

Fredag ble det gjennomført debrifing-møter med de ansatte på sykehuset, for alle avdelingene som har vært involvert.

- Jeg har jobba ved sykehuset i 14 år, men situasjoner som dette går inn på en uansett. Det får man aldri et profesjonelt forhold til, sier Olsen, og legger til:

- Det føles som ansatte på sykehuset har mistet en av sine 17-åringer.

Avdekke tidlig

- Det er en usedvanlig trist situasjon. Vi må gjøre det vi kan, sier Olsen.

Sykehusdirektøren mener dette ikke bare er en lokal problemstilling, men noe som også burde ha nasjonal interesse.

- Jeg vil ta initiativ opp mot Helse Sør-Øst at vi kan bruke denne situasjonen på Sørlandet som et utgangspunkt for vurderinger som vil gjelde på nasjonalt basis, sier Olsen.

Han nevner kunnskap og forskning som områder som må styrkes for å bedre tilbudene.

- Jeg er ikke fagmann, men plukker opp synspunkter og innspill. Mange hevder at problemstillinger, slike som denne jenta sliter med, ofte er identifiserbare i tidlig skolealder. Kanskje er det det vi må tenke på. Å være såpass tidlig ute for å avdekke og forebygge. Det må en breddediskusjon til, sier direktøren.

- Vi kan ikke ha det slik at vi ikke skal være trygge på at barna våre kan gå på et kjøpesenter en onsdag formiddag uten å føle seg trygge, legger han til.

Oppgitt og fortvilet

Konstituert oppvekstdirektør, Svein Ove Ueland, sier til Dagbladet at han er oppgitt og fortvilet over at dette skjer igjen på Sørlandet.

- I denne saken mener jeg der er mange som har gjort så godt de kunne over lang tid. Det handler om ei jente i psykisk ubalanse, men det offentlige kan ha et medansvar for det som har skjedd. Det er utrolig komplekse prosesser som foregår i et menneske, og det krever lang innsats for å jobbe seg ut av slike problemer, sier han.