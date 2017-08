Sp vil gjenåpne Rjukan sykehus. Den mulige regjeringspartneren Ap lover ingenting

(Dagbladet): Sp ønsker å gjenåpne Rjukan sykehus, men kommer ikke til å gå inn for å gjenopprette sykehusets kirurgiske akuttfunksjon. Det oppgir partiets helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe overfor Rjukan Arbeiderblad.

I intervjuet skisserer hun en løsning ikke ulik den som er blitt gjort ved sykestua i Ål. Der samarbeider Hallingdal-kommunene med Vestre Viken HF om et tilbud med desentraliserte spesialisthelstjenester.

- Stortinget kan instruere Sykehuset Telemark til opprette et tilbud her etter Ål-modellen. Det er stemt ned før, men ting har endret seg i helsepolitikken, sa Toppe mandag, ifølge avisa.

Vil ha akuttmedisinsk funksjon

Rjukan Arbeiderblad skriver at hun ikke ser for seg en gjenoppretting av sykehusets akuttfunksjon.

Dette fordi hun ikke tror et slikt forslag vil få støtte fra Stortinget.

Toppe har ikke besvart Dagbladets henvendelser angående saken.

Ordfører i Tinn, Bjørn Sverre Birkeland (Sp), forteller imidlertid at partiet har tenkt ut en løsning der det vil være døgnbemannede sengeposter med akuttmedisinsk beredskap.

Tror på Ap-støtte

Denne beredskapen vil komme ved siden av blant annet røntgen- og CT-tjenester, samt tjenester drevet av private aktører.

- Om vi får det til, avhenger av to ting. For det første må Senterpartiet gjøre et godt valg i 2017, for det andre må vi lykkes i eventuelle regjeringsforhandlinger med Arbeiderpartiet, sier Birkeland til Dagbladet.

Ordføreren har trua på at Arbeiderpartiet kan være villige til å støtte prosjektet hans eget parti skisserer.

- I 2014 støttet partiet nedleggelsen av sykehuset, nå ser det annerledes ut, sier Birkeland til Dagbladet.

Lover ikke støtte

Da Dagbladet kontakter Torgeir Micaelsen, helsepolitisk talsmann for Arbeiderpartiet, utelukker ikke han at partiet vil støtte nye helsetjenester på Rjukan. Samtidig ønsker han ikke å love noe.

- Dette må vi sette oss ned og snakke om etter valget, sier Micaelsen.

- Generelt sett, så er vi positive til å flytte tjenester nært der folk bor. Samtidig mener vi at man ikke skal styre sykehusene direkte fra Stortinget, legger Arbeiderpartiets politiker til.

Støttet ikke Sp

Micaelsens parti støttet ikke Senterpartiets i å bevare Rjukan sykehus tilbake i 2014. Dette på grunn av en situasjon Micaelsen omtaler som spesiell.

- Et stort flertall av kommunene var for en utviklingsplan som innebar omlegging av sykehusets funksjoner, samtidig som helseministeren, som har både rett og plikt til å gripe inn, begrunnet nedleggelsen med pasientsikkerhet, sier Micaelsen til Dagbladet.

Ap-politikeren viser til Sykehuset Telemarks vurderinger.

Foretaket mente at mangel på et fagmiljø, samtidig som det var krevende å holde på fagfolk, gjorde det vanskelig for sykehuset å kunne utføre helsetjenester i samsvar med lovbestemte beslutninger om pasientsikkerhet.

- Dreier seg ikke om økonomi

- Vi mente at det var uansvarlig å ikke lytte til helseforetaket, sier Micaelsen om Arbeiderpartiets beslutning tilbake i 2014.

- Kunne ikke dette blitt løst ved å gi mer ressurser til sykehuset?

- Jeg innrømmer at det var en veldig vanskelig beslutning. Rjukan er et veldig bra sted, som er rikt på bra folk, og turisme og i det hele tatt. Samtidig er det et mindre sted. I bunn og grunn dreide det seg ikke i hovedsak om økonomi, men om tilgang til å bygge et fagmiljø som kunne håndtere de akutte hendelsene, sier Torgeir Micaelsen til Dagbladet.

Mener sykehuset var bra

Dette er argumenter som ordfører Birkeland er uenig med.

Han forstår at Micaelsen ikke ønsker å love noe ennå, men maler et ganske annet bilde av det sykehuset som lå på Rjukan.

- Når det gjelder pasienttilfredshet, kom Rjukan sykehus på tredjeplass i landet, blant annet etter Radiumhospitalet. Et annet parameter for kvalitet, er hvor mange som får infeksjoner mens de er på sykehuset. Det var tilnærmet null, sier Birkeland til Dagbladet.

- Vi hadde også mindre komplikasjoner på hjerte- og karsykdommer enn snittet, legger ordføreren til.