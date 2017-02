Spanere forklarer seg i retten:  «En mann, gjenkjent av politiet som Eirik Jensen» er observert

(Dagbladet): I dag vitner fire spaningsledere fra gamle Asker og Bærum politidistrikt om sine observasjoner, både av Gjermund Cappelen og av Eirik Jensen fra november og desember 2013.

De ledet spaningen i den topphemmelige «Operasjon Silent», som skulle knuse Cappelens hasjliga og velte hasjbaronen som de i mange år hadde mistenkt at hadde drevet stort innen hasj, men som de ikke hadde klart å ta.

I retten i dag gikk spanerne gjennom rapporter som beskriver Cappelens møter med flere fra hasjnettverket sitt, som nå er dømt for narkotikavirksomhet. De gikk også gjennom observasjoner av Cappelen og sønnen, som nå er dømt for heleri.

- En mann, gjenkjent som Jensen

10. desember observerte en av de politispanerne som i dag vitner i retten, Cappelen og Jensen sammen for første gang.

Spaningen startet klokka 08.08. Da kom Cappelen ut fra huset sitt i Bærum, børstet snø av bilen og satt seg inn i sin BMW X3. Han kjørte etter hvert bort, og ble ute av syne for spanerne.

Klokka 09.08, en time seinere, kom Cappelen tilbake og parkerte helt oppe ved inngangsdøra. Klokka 10.00 kom han ut igjen, hentet en sort dokumentmappe som lå i bagasjerommet på hans luksusbil, en BMW 760. Han tok med seg mappa tilbake i huset. Fire minutter seinere rygget han ut av innkjørselen og kjører i retning i Oslo i en BMW X3.

Cappelen parkerte i Platous gate, rett ved Kiwi-butikken på Grønland. Politiet skriver i rapporten at klokka 10.29, ble «En mann, gjenkjent av politiet som Eirik Jensen» observert. Han satte seg inn på passasjersiden.

Cappelen kjørte ut fra Platous gate og tok til høyre ut i Grønlandsleiret, og videre til krysset Grønlandsleiret/Schweigaards gate, og kjørte til høyre inn i Schweigaards gate. Deretter kjørte Cappelen tilbake til Platous gate og parkerte ved Kiwi.

Cirka klokka 1037 gikk Eirik Jensen ut av BMW X3-en og inn på Kiwi-butikken. Kort tid etter kjørte Cappelen fra stedet.

Klokka 12.20 samme dag ble Cappelens BMW observert på Gardermoen lufthavn.

19. desember, samme dag som Cappelen ble pågrepet på kvelden, spanet «Operasjon Silent» både på Eirik Jensen og Cappelen.

Nytt møte

Etter at politiet hadde observert Cappelen og Jensen sammen, ble deres mistanke om at Jensen drev urent spill, forsterket. Jensen nekter straffskyld for korrupsjons- og narkotikatiltalen. Han sier at forholdet mellom ham og Cappelen var et kilde-/informantforhold.

Klokka 10.04 19. desember kjørte Cappelen fra Bærum til Oslo. Han gjorde et stopp i Ullern Allé, klokka 10.26.

Natt til 18. desember hadde Cappelens hasjlager på Røa blitt raidet av politiet. 110 kilo hasj og 68 850 kroner i kontanter var borte. Cappelen mistenkte at en mann, som også har vitnet i retten, hadde gjort innbruddet.

- Jeg blir helt satt ut og kontakter Eirik med en gang. Jeg fikk helt panikk med en gang og ba om et møte, sa Cappelen under sin forklaring i retten.

Dagen etter hasjinnbruddet møtte Cappelen omkring hele hasjligaen - både «Rørleggeren», «Øst», «Brusselgeren», «Cruise» og «Opak». 19. desember møtte Cappelen også Jensen. Cappelen har forklart at han ønsket at Jensen skulle rydde opp i situasjonen.

- Jensen sa han skulle sjekke ut hva han kunne vite. Vi ble enige om at jeg skulle finne ut det jeg kan. Det viktigste var at det ikke var politiet, og det trodde ikke jeg. Jeg tror Eirik var litt usikker og ba meg ha litt kontroll på rørleggeren og forsikre meg om at han ikke hadde tatt det selv, sa Cappelen under sin forklaring.

Klokka 10.27 19. desember, dagen etter hasjinnbruddet, ble Eirik Jensen observert ved Kiwi på Grønland. Han gikk i retning Politihuset iført svar vinterjakke, blå dongeribukser og mørke sko. I mellomtida var Cappelen på vei til Grønland.

Klokka 10.40 stoppet Cappelen utenfor Kiwi, og Jensen satte seg deretter inn på passasjersiden foran i bilen. Cappelen kjørte i retning Gamlebyen og opp til den gamle sjømannsskolen på Ekeberg, og videre opp Kongsveien.

Klokka 10.49 snudde bilen ved Holtet på Ekeberg og kjørte tilbake til Platous gate på Grønland. Cappelen stoppet ved Kiwi og holder motoren i gang klokka 10.55.

Klokka 10.57 gikk Jensen ut av passasjersetet og tilbake mot Politihuset.

Hva hadde Jensen i hånda?

Av spaningsrapporten går det fram at Jensen holdt noe hvitt på størrelse med en notisblokk i sin høyre hånd da han gikk ut av bilen. «Han tok det hvite over sin venstre hånd før han igjen tok det i sin høyre hånd mens han gikk.»

I dag i retten, forklarte spaneren at Jensen hadde to hvite gjenstander da han gikk ut av bilen.

Jensens forsvarer, Arild Holden, spurte politispaneren i retten i dag om det var notisblokka han hadde med seg inn i bilen, han også kom ut med.

- Han hadde noe i hånda. Samtidig la han noe i jakkelomma på venstre side, svarte spaneren.

Tidligere i rettssaken har det vært et tema at Jensen i dette møtet fikk tilbakebetaling for et lån. I dag sa Holden at deres side bestred dette. Cappelen har sagt at han ikke hadde behov for å låne penger av Jensen. Cappelen hevder Jensen her fikk betaling for samarbeidet dem imellom.

Holden lurte også på om Jensen kan ha revet av øverste arket på ei notisblokk, og om det var derfor han hadde noe hvitt i begge hendene.

- Det hvite kan være hva som helst, forklarer spaneren i retten. Det framgår ikke av spaningsrapporten at Jensen har noe hvitt i begge hendene. Dette var noe spaneren la til i sin forklaring etter å ha sett videoen av spaningen, som også ble vist i retten i dag. Der ser man at Jensen har noe hvitt i begge hender etter at han forlater Cappelens bil.

Penger

Under Cappelens forklaring spurte aktor Alfheim om hvor mye penger Jensen skulle ha for den siste innførselen.

- 160 000 til sammen, svarte Cappelen.

- Hvordan ble det betalt til ham?

- Den siste gangen fikk han 10 000, og møtet før fikk han 20 000 eller 30 000.