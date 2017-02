Spaningsleder så etter en pakistaner, så kom Jensen til syne. - Da får jeg en uvel følelse, jeg får vondt i magen

(Dagbladet): Fagleder for teamet som spanet på Gjermund Cappelen og hans nettverk sier i dag i Oslo tingrett at han ikke ble overrasket da han fikk vite at Eirik Jensen var blitt pågrepet i saken.

10. desember 2013, da politiet spanet på Cappelen for å velte hasjbaronen som de lenge hadde mistenkt for drive stort med hasj, kommer plutselig Eirik Jensen til syne på Grønland.

- Jeg ser at Jensen går inn i bilen til Cappelen - på ganske lang avstand, men jeg tar bilder og bilen kjører. Når jeg sitter der, så vet jeg ikke hvem det er, men når jeg får zoomet inn så ser jeg at det er Jensen. Da får jeg en uvel følelse, jeg får vondt i magen, også blir jeg litt kvalm. Det tror jeg er fordi det ikke var ventet, det kom overraskende på meg. Jeg hadde helt andre forventinger til hvem det kunne være, sier spaneren, som trodde han så etter en pakistaner, ettersom et telefonnummer Cappelen hadde kommunisert med var registrert på en utvandret utenlandsk person.

Siden 1998

Men spaneren forteller i retten at han lenge hadde hatt mistanker om Jensen.

- Fra min karriere har jeg siden 1998 levd med mistanken om at det har vært et usunt forhold mellom Gjermund Cappelen og Eirik Jensen, sier spaningslederen, som forteller at han ble ferdig utdannet politibetjent i 1997, og at han i 1998 ble en del av spaningsgruppa i Asker og Bærum-politiet.

Spanet i 2000

Han forteller at de første antakelsene han hadde angående Jensen, var basert på opplysninger fra kollegaer.

- Tidlig i 1999 fikk jeg høre at kontakten deres ikke var bra, med tanke på at Jensen kanskje lakk informasjon og holdt en beskyttende hånd over Cappelen, sier spaningslederen, som sier at han året etter fikk bekreftet denne mistanken ytterligere.

Jensen står nå tiltalt for grov korrupsjon og medvirkning til narkotikavirksomhet. Påtalemyndigheten mener han varslet Cappelen om forhold som var til nytte for hasjbaronens virksomhet, via tekstmeldinger og møter. Påtalemyndigheten mener Jensen fikk 500 kroner per kilo hasj Cappelen innførte til Norge. Jensen nekter straffskyld.

- I 2000 var vi rimelig sikre på at Cappelen var en betydelig aktør i innførselen av narkotika, så vi forsøkte å lage en sak mot ham. Vi hadde spaning mot ham, og følte det gikk ganske greit, til en dag vi fulgte ham til Oslo. Der stoppa han på Grønland og en person fra politihuset og satte seg i bilen hans.

- Cappelen ringte sjefen

- Bilen kjørte til Ekeberg, og stod der ei stund, før den kjørte tilbake til Grønland og personen ble sluppet av, sier spaningslederen.

Han forteller at han filmet dette møtet, men at det var på så lang avstand at han ikke med det blotte øyet kunne se hvem som hadde gått inn og ut av bilen.

- Etter at personen var blitt sluppet av ved politihuset kjørte Cappelen videre opp mot Kirkerista. Der stoppet bilen, og ble stående. Etter litt ringer Kjetil Thue (hans daværende sjef) meg. Han virket sint, ba meg pakke sammen og komme meg tilbake. Jeg skjønte ingenting, sier spaningslederen.

Han forteller at han gjode som han fikk beskjed om, og dro tilbake til politikontoret. Der fortalte hans daværende sjef ham at Gjermund Cappelen hadde ringt ham personlig og spurt hvorfor politiet «spanet på ham, lå bak ham og prøvde å ta ham».

- Filmet Jensen

- Jeg skjønte ikke hvordan Cappelen hadde funnet ut om spaningen, sier spaningslederen.

- Helt til vi fikk lagt over videoen jeg tok på Grønland. Da vi forstørret bildene så vi at det var Jensen som hadde gått inn i bilen. Og jeg tipper at det var cirka fem minutter etter at han ble sluppet av igjen at Cappelen ringte Kjetil Thue.

Han fortsetter:

- Da tenkte vi at det hadde lekket informasjon fra Eirik Jensen til Cappelen om at politiet var ute etter ham, sier spaningslederen og forteller at saken mot Cappelen med det ble avsluttet.

- Hvorfor mener dere at denne informasjonen kom fra Eirik Jensen? spør statsadvokat Shilling.

- Ingenting tilsa at det var avslørt at vi spanet.

- Hvordan kunne Eirik Jensen vite at dere spanet på Cappelen?

- Jeg er usikker på om det ble meldt inn til Oslo den gangen - men om vi hadde kommunikasjonskontroll måtte vi på den tida melde det inn til Oslo, sier spaningslederen.

- Det føltes som et stort svik. Men det var bare noe vi trodde. Det føyde seg inn i rekka og mistankene vi hadde før det, sier spaningslederen om mistanken de hadde mot Jensen.

- Server smeltet

Spaneren forklarer at etter denne hendelsen, delte ikke Asker og Bærum politidistrikt informasjonen de samlet om Cappelen videre til Oslo politidistrikt.

- Vi samlet informasjonen på en egen server, men den serveren, den smeltet, uheldigvis, sier spaneren i retten.

- Vi trodde at hvis vi følte at vi hadde en sak mot ham i systemet som var tilgjengelig for andre, så kunne den informasjonen tilfalle Cappelen, sier spaneren.