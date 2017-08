Spår at boligprisene i Oslo vil falle videre

(Hegnar.no): Tall fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi lagt frem tidligere i dag viste at boligprisene i Norge falt 1,2 prosent i juli.

Korrigert for sesongvariasjoner falt prisene 0,2 prosent.

Boligprisene er nå 4,8 prosent høyere enn for 12 måneder siden, og årsveksten er dermed ytterligere ned fra 6,3 prosent i juni.

- Fortsatt kjøpers marked i Oslo

Oslo var hovedbidragsyteren til juli-fallet, og Nordea-analytiker Joakim Bernhardsen ser få tegn til at korreksjonen i hovedstaden er over.

- Antall boliger til salgs er på høye nivåer, noe som indikerer at dette fortsatt er et kjøpers marked. Men vår frykt for et krakk på bred basis er begrenset. I de fleste deler av landet utenom Oslo ser boligprisene fornuftige ut, og det fundamentale er solid med lave renter, fallende ledighet og stigende sysselsetting, skriver han i en oppdatering.

Analytikeren påpeker at boligmarkedet er klart svakere enn Norges Banks prognoser, som er konsistente med 0,1 prosent oppgang per måned.

- Men så lenge nedturen i hovedsak er et Oslo-fenomen, tror vi innvirkningen på pengepolitikken vil bli begrenset, fortsetter Bernhardsen.

- Bankene strammer til

Det samme tror Handelsbanken Capital Markets og seniorøkonom Marius Gonsholt Hov.

- Slik vi har forstått det, er den pågående avkjølingen av boligmarkedet i øyeblikket ansett som velkomne nyheter for Norges Bank, skriver han i en oppdatering.

Meglerhuset ser to grunner til denne avkjølingen: at Norges Bank ikke kutter styringsrenten ytterligere (noe som isolert sett bør medføre at boligprisene flater ut), samt regjeringens boliglånsforskrift som ble iverksatt fra 1. januar i år.

- Sistnevnte har fått banker til å stramme kraftig inn i kredittvurderingen av husholdninger, først og fremst i 1. kvartal i år. Men vi kan også lese ut av Norges Banks utlånsundersøkelse (sluppet tidligere i dag) at banker generelt hadde strammet ytterligere litt til i 2. kvartal, skriver Gonsholt Hov.

Større sprik til Norges Bank?

I tillegg peker seniorøkonomen på at tilbudssiden har fortsatt å øke, og viser til at flere boliger har blitt gjort tilgjengelige for salg på Finn.no.

- Men dette bør ikke forveksles med det voksende lagre av usolgte boliger. I stedet har kombinasjonen av svakere etterspørsel og flere boliger til salgs på Finn.no forårsaket en klar, oppadgående trend i lageret av usolgte boliger, drevet av Oslo. Vi tror ikke noen av disse effektene vil avta på kort sikt, fortsetter seniorøkonomen.

- Avstanden relativt til Norges Banks prisestimater kan derfor utvides ytterligere. Men vi tror ikke dette vil få Norges Bank til å revidere strategien med å holde styringsrenten noe høyere enn utsiktene for realøkonomien og inflasjonen antyder, skriver Gonsholt Hov.

- Forstår at fall ikke er usunt

I Aktiv Eiendomsmegling synes administrerende direktør Finn Magnus Rogne-Hansen at boligprisnedgangen i juli var som ventet.

- Korrigert for sesongvariasjoner er dette historisk sett på normalen. Når det gjelder Oslo, faller prisene til dels mye, og vi forventer en nedgang også utover høsten. Dette må sees i sammenheng med den kraftige prisveksten i 2016. Det positive er at vi opplever at både selgerne og kjøperne har tatt inn over seg at en nedgang nå ikke er usunt, sier han i en kommentar til Hegnar.no.

- Dette finner vi igjen i de gode salgstallene for måneden, legger Rogne-Hansen til, og viser til at Aktiv i juli solgte hele 26 prosent flere boliger både i Oslo og landet for øvrig, sammenlignet med juli i fjor.

- Oslo-tilbudet kan øke

Rogne-Hansen har nå fokus på antallet enheter som er tatt av Oslo-markedet i sommermånedene, og som skal markedsføres igjen i august og september.

- Her har vi ikke eksakte tall, men ser fra våre egne meglere at det ligger mange markedsføringsklare oppdrag og venter. Med andre ord tror vi tilbudssiden kan øke, sier han.

Aktiv-sjefen registrerer også at folk i større grad ønsker tett kontakt med megleren sin.

- Dette er helt naturlig i et marked med større variasjoner, og en viktig del av rollen megler skal ha. Oslo-markedet er definitivt et slikt varierende marked nå, og vi oppfordrer derfor folk til å lytte til rådene de får fra dyktige meglere som har opplevd både prisoppgang og -nedgang, avslutter han.

