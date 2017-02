Spår EØS-rabalder på LO-kongressen

LO-sekretariatet har ikke funnet det hensiktsmessig å prøve å sy sammen et kompromiss på forhånd. Dermed kan begge stridssakene bli avgjort i kongressalen gjennom håndsopprekning.

Noen forbund sier nei til EØS-avtalen. Handel og Kontor vil reforhandle avtalen. Også i andre forbund er det sterke krefter som vil ha Norge ut av EØS. Brexit har gitt motstandere av både EU og EØS vind i seilene. Mange i deler av fagbevegelsen mener EØS-avtalen bidrar til sosial dumping.

- Må avvvente Brexit

Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, advarer sterkt mot å skrote avtalen.

- Når kongressen samles i mai 2017, vet vi ikke hva som skjer med Storbritannia. Etter at de har utløst paragraf 50, har de to år på å framforhandle en avtale. Før vi ser hva som kommer ut av dette for Storbritannia, er det smart å bli stående med det vi har. Det gir LO dårlige påvirkningsmuligheter framover dersom to tredeler av Stortinget ønsker noe annet enn oss, sier Eggum til Dagbladet.

Han tror LO-kongressen ender med et vedtak om å beholde EØS-avtalen, men regner med heftig debatt og harde slag. Det er ikke som i gamle dager, at Youngstorget – eller Lilletorget der Fellesforbundet holder til - kunne sende ut direktiver og piske delegatene på plass.

Kraftig EØS-motstand

- Hvorfor har motstanden mot EØS-avtalen vokst i fagbevegelsen?

- Vi vedtok et skjørt kompromiss på forrige kongress. Der heter det blant annet at hvis ILO-konvensjonen og nasjonale tariffavtaler ikke har råderett, og at Brussel-direktiver kan overstyre, vil vi søke oss ut av EØS-avtalen. Nå har vi en prosess gående med ESA om polske eller norske satser for reiser og losji skal gjelde når polske bedrifter opererer i Norge. Arbeidsminister Anniken Hauglie har svart ESA at partene i arbeidslivet skal forhandle seg fram til en løsning senest ved tariffoppgjøret neste år. Hvis vi ikke blir enige, må jo ESA hevde at Norge begår traktatbrudd, eller de må goda norske regler. Men prosessen kan ta år, noe som skaper usikkerhet og gir EØS-motstanderne drahjelp, sier Eggum.

Bråk om Lofoten og Vesterålen

Det blir også garantert bråk om Lofoten, Vesterålen og Senja. Her har det største forbundet i LO, Fagforbundet, samt NTL og Handel og Kontor sagt nei til konsekvensutredning, mens forbundene i privat sektor med Fellesforbundet og Energi Industri i spissen, vil ha konsekvensutredning.

- For Fellesforbundet handler det mest om arbeidsplasser. Jeg har forståelse for miljøvernargumentet, men har større problemer med å akseptere klimaargumentet. For markedet for olje og gass forsvinner jo ikke, det betyr bare at det er andre som overtar produksjonen. Så da blir det for meg symbolpolitikk. Derimot, hvis kommunene i Lofoten sier nei av næringspolitiske årsaker, fordi de får mer ut av fiske og reiseliv, skal vi lytte til det, sier Eggum.

Konsekvensutredning og vern blir en stor stridssak også på Aps landsmøte i april. Sentralstyret har lagt fram et kompromiss om Lofoten, Vesterålen og Senja som innebærer vern av Lofoten, men konsekvensutredning av de andre områdene.

Eggum håper også LO lander på et tilsvarende kompromiss.