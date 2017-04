Spår nye prisrekorder

(Kapital): Sesongen for salg av fritidseiendommer ved sjøen har såvidt startet. Endomsmeglere venter nå nye prisrekorder i Kragerø-skjærgården, skriver Kapital.

- På denne tiden av året har jeg færre fritidseiendommer for salg i Kragerø-skjærgården enn jeg har hatt tidligere. Det er riktignok fortsatt tidlig på sesongen, men pilene peker mot en sommer preget av et ikke altfor stort utbud, forteller eiendomsmegler og daglig leder ved Aktiv Eiendomsmegling Kragerø, Ronny Jørstad, til magasinet.

Sterke hyttepriser

Ved utgangen av mars var det ifølge Kapital knapt treff på Finn.no om man la inn søkeordene fritidseiendom Kragerø. Det står i kontrast til tidligere år, da meglere allerede i januar og februar valgte å legge ut flere av sine respektive salgsoppdrag.

Jørstad spår at det fortløpende vil komme flere fritidseiendommer for salg, men ikke i et volum som skaper ubalanse.

- Vi får også i år en sommer med sterke hyttepriser. Jeg sitter faktisk med statistikk fra Kragerø-skjærgården som viser at det i 2014 ble solgt litt over 70 objekter til en enhetspris på om lag 2,8 millioner kroner. Året etter økte både omsetningsvolumene og gjennomsnittsprisene, mens man i fjor nådde enhetspriser på fire og en halv million kroner, med blant annet fem registrerte salg på over ti millioner kroner, mot kun ett salg i tilsvarende prisklasse for 2014, forteller han til magasinet.

Fjorårets prisutvikling er naturligvis godt nytt for selgerne. Men det finnes ett segment hvor prisene ifølge Jørstad ikke stiger like mye som ellers i markedet.

- I Kragerø er det ikke et lavt tilbud av fritidsleiligheter med utleiedel. Det var særlig på midten av 2000-talet slike prosjekter så dagens lys, men det er fortsatt mye å velge mellom her, sier han.

Het sesong

Også Kent Andersen i Privatmegleren Kragerø forventer ifølge magasinet en het hyttesesong i Kragerø-skjærgården.

- Vi har om lag 30 fritidseiendommer som skal ut for salg. Disse blir annonsert fortløpende og ligger i prisspennet mellom to og 24 millioner kroner. Den sterke pris- og omsetningstrenden fra i fjor er jeg helt sikker på vil fortsett også i år, støttet blant annet av historisk lave renter og stor usikkerhet internasjonalt, sier Andersen til Kapital.

