Spår nye rekorder på børsen

(Finansavisen): Hovedindeksen på Oslo Børs steg i går 1,1 prosent til 729,18.

Børsen har aldri sluttet høyere.

Pilene peker litt nedover tirsdag, men eksperter Finansavisen har snakket med spår nye rekorder i løpet av året.

- Hovedgrunnen til at børsen nå handler på all-time high er gode makroøkonomiske indikatorer. Vi har et godt økonomisk bakteppe, og da skal det ikke så mye til før børsen går, sier strateg Kristian Tunaal i DNB Markets.

Avhenger av oljeprisen

Tunaal peker overfor avisen på lave renter og sterke tungvektere. For eksempel steg Telenor kraftig etter gårsdagens kvartalsrapport. Og aksjen fortsetter opp i dag.

DNB-strategen mener videre børsoppgang avhenger av oljeprisen og at denne stiger videre.

- Men så vil jo det igjen få konsekvenser for valutaen, med en sterkere norsk krone. Vi kan få en sektorrotasjon, der en sterkere krone er bra for DNB og Storebrand, men ikke like morsomt for Hydro, hevder Tunaal overfor Finansavisen.

Han mener nøkkelordet er moderat, og tror det kan bli nervøst om markedet går for mye for fort.

Tunaal tror hovedindeksen ved nyttår ligger fem prosent høyere enn gårsdagens sluttnotering, altså rundt 765,60.

Bull på IT og finans

Sjefstrateg Leif Rune Rein påpeker overfor avisen at Nordea Markets er generelt positive til børsen fremover, men presiserer også at oppgang i oljeprisen vil være avgjørende.

- Vi i Nordea forventer oppgang i oljeprisen, og det vil være veldig positivt for utviklingen fremover, sier han.

På sektornivå har meglerhuset ifølge Finansavisen særlig tro på IT og finans.

- Favorittsektoren er fremdeles IT, og den overvekter vi. Det gjør vi også med finans, og bakgrunnen for det er inntjeningsbildet. Vi ser topplinjevekst, samtidig som selskapene klarer å holde marginene oppe, sier strategen.

Som Tunaal mener også Rein at børsen ved nyttår vil være høyere sammenlignet med dagens nivå.

- Akkurat nå er ser vi synkronisert vekstforbedring globalt. Jeg har vanskelig for å se at Oslo Børs skal stupe nedover i en utforbakke uten at det samme skjer ute i verden, sier han til avisen.

