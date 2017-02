(Finansavisen): Sjefstrateg i SEB, Erica Blomgren, mener lav inflasjon vil holde Norges Bank stille lenger enn andre sentralbanker, men venter første renteheving neste år, skriver Finansavisen.

Norges Bank var lenge opptatt av å sikre at veksten ikke ble for lav, men har begynt å konsentrere seg mer om veksten i husholdningenes gjeld og i boligpriser.

- Behovet for stimulanser vil avta. Med den veksten vi ser for oss, vil Norges Bank avstå fra å kutte renten videre. Dilemmaet er at selv om veksten er i ferd med å normalisere seg, er inflasjonen i ferd med å bli lavere , sier Blomgren til avisen.

I prinsippet to år

SEB venter ifølge Finansavisen nå en gjennomsnittlig kjerneinflasjon på 1,9 prosent i år og 1,6 prosent i 2017. Norges Banks inflasjonsmål er 2,5 prosent.

Blomgren påpeker overfor avisen at dette vil gjøre normaliseringen av renten vanskeligere, men venter likevel at den første rentehevingen, til 0,75 prosent, vil komme i 2018.

- Det er i prinsippet to år til, understreker sjefstrategen, og viser til at rentehevingen spås i desember neste år.

Til sammenligning indikerer Norges Banks rentebane at sentralbanken selv nå legger til grunn at styringsrenten vil være høyere enn i dag i første kvartal 2019 (med en viss sjanse for at den er høyere fra desember 2018). Markedet priser ifølge SEB inn praktisk talt en full renteheving fra tredje kvartal 2018.

Sterkere krone

Mot slutten av 2018 vil kronen ifølge SEBs prognoser ha styrket seg til 8,50 mot euroen.

- Det er mye som tyder på sterkere krone. Den er fortsatt undervurdert. Den får hjelp av høyere oljepris, at Norges Bank går mot en nøytral holdning, og av strømmene – at Norges Bank kjøper 1 milliard kroner hver dag hjelper, og vi tror de blir nødt til å øke kjøpene ytterligere, sier Blomgren.

- Risikoen er at dette i stor grad er priset inn. Det er konsensussyn at kronen skal gå sterkere, påpeker sjefstrategen overfor Finansavisen.

