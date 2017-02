Spicer sier de vurderte rådgiverens avgang i et par uker: - Har ingen tillit til ham

(Dagbladet): - Vi har i et par uker daglig vurdert denne saken fram og tilbake i et forsøk på å finne sannheten, sier Trumps pressetalsmann Sean Spicer tirsdag.

Han møtte pressen etter at Donald Trumps sikkerhetsrådgiver Michael Flynn i dag gikk av, bare 25 dager etter at han fikk den prestisjetunge jobben i presidentens administrasjon.

- Vi var nødt

- Vi kom til et punkt der vi følte vi var nødt til å foreta endringer - ikke på grunn juridiske problemer, men på grunn av mangel på tillit, sa Spicer.

- Presidenten har vært bekymret for at Flynn har villedet visepresident Mike Pence og andre. Tilliten mellom Flynn og Trump var i ferd med å forvitre, og det var det som gjorde at Trump ba Flynn om å gå av, sier talsmannen.

Han viser til Flynns kontakt med Russland, som ble underlagt nye sanksjoner før Trump tiltrådte. Bakteppet var anklager fra amerikansk etterretning om at russerne sto bak dataangrep og lekkasjer for å hjelpe Trump i valgkampen, skriver NTB.

I sitt oppsigelsesbrev skrev Flynn natt til tirsdag at han hadde flere samtaler med den russiske ambassadøren Sergej Kisljak i overgangsperioden før USAs nye president ble innsatt.

- Ga ufullstendige opplysninger

Han skrev også at han ga visepresident Mike Pence «ufullstendige opplysninger» om disse samtalene. På spørsmål om hvorfor den nasjonale sikkerhetsrådgiveren ikke umiddelbart fikk sparken da Trump fikk vite om anklagene for flere uker siden, svarte Spicer at de prioriterte å finne ut om det var «et juridisk anliggende».

- Det hvite hus' rådgivere konkluderte med at det var det ikke, sier Spicer ifølge NTB.

Spicer avviser blankt et spørsmål fra pressen om Trump hadde bedt Flynn om å diskutere sanksjonene med russerne.

- Saken handler ikke om hva han diskuterte, det har det vært en fullstendig juridisk vurdering av, saken handler om at han villedet visepresidenten og andre, sier Spicer.