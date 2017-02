Spillet bak det nye kommunekartet

(Dagbladet): Etter flere måneder med forhandlinger ble Høyre, Frp, KrF og Venstre enige om en kommunereform denne uka.

Den innebærer tvangssammenslåing av 13 norske kommuner.

Nå kan Dagbladet gi et innblikk i forhandlingene bak, for å forklare hvorfor akkurat disse kommunene blir foreslått tvangssammenslått og ikke andre.

I bunn ligger fagrådene fra Fylkesmannen, men det handler også om politisk spill, bostedsadressen til enkelte stortingsrepresentanter, hvor stortingspolitikerne forventer minst «bråk», og lojalitet til lokalpolitikere.

Høyre-mastodont

Etter det Dagbladet erfarer var stortingsrepresentant Ingjerd Schou (H) pådriveren for at Høyre-kommunene Eidsberg og Spydeberg skulle bli tvangssammenslått med Askim og Hobøl.

Schou er selv bosatt i Spydeberg, og gift med Spydeberg-ordfører Petter Schou (H), som personlig har vært positiv til sammenslåing.

Hun beskrives som «ekstremt opptatt av Eidsberg», og tilskrives mye av æren for at sammenslåingen ble en realitet.

Schou selv ønsker ikke å kommentere opplysningen.

- Jeg synes det er fint at vi får en ny kommune i Indre Østfold hvor fire Høyre-ordførere nå tar fatt med konstruktiv positivitet, men har ikke tenkt å kommentere forhandlingene bak. Avtalen som er inngått stiller alle seg bak, sier Schou til Dagbladet.

Frp-baby i sør

På samme måte skal tvangssammenslåingen av Haram inn i Ålesund, Skodje, Sandøy og Ørskog, være et av Frps ønsker i reformen. Dagbladet får opplyst at parlamentarisk leder Harald Tom Nesvik i Frp skal ha vist særlig engasjement for saken, siden han selv kommer fra Ålesund.

Det skal imidlertid ha vært relativt stor enighet i de tre partiene om akkurat denne sammenslåingen.

Da var det mer bråk om tvangssammenslåingen mellom kommunene Mandal, Marnardal, og Lindesnes.

Kommunesammenslåingen beskrives som Frps baby i kommunereformen, noe som forklares med at Mandal-ordfører Alf Erik Andersen fra Frp har stått på for en slik løsning.

Frp møtte stor motstand fra særlig KrF, men fikk gjennom sammenslåingen da sistnevnte valgte å trekke seg fra tvangsdelen av reformen.

Leder Helge Andre Njåstad (Frp) i kommunalkomiteen kommenterer opplysningene på følgende måte:

- Det er naturlig at stortingspolitikere har lyttet til sine folkevalgte lokalt, og at deres mening og holdninger til ting har noe å si for de forskjellige partiene, sier han.

Endrer Trines Namdal

I Sør-Trøndelag gikk særlig Høyre inn for at Høyre-kommunen Ørland og naboen Bjugn skulle tvinges sammen, på tross av at Bjugn allerede hadde vedtatt sammenslåing med naboen Åfjord.

Fylkesmannen hadde imidlertid gitt tydelige anbefalinger om at de to kommunene burde slås sammen, og Høyre møtte ikke noen stor motstand i spørsmålet.

Da var det mer diskusjon om sammenslåingen Venstre fikk gjennom i Ytre Namdal i Nord-Trøndelag, som er hjemfylket til både namdaling og Venstre-leder Trine Skei Grande og kommunalpolitisk talsmann Andre N. Skjelstad, som har vært Venstres mann rundt forhandlingsbordet.

- Vi har ment at det er viktig å få på plass en helhetlig løsning for Ytre Namdal, inkludert Bindal, sier Andre Skjelstad (V).

Nyheten om sammenslåingen har allerede skapt store lokale protester.

Stortinget går nemlig inn for å spleise Leka, Bindal, Nærøy og Vikna uten at kommunene har sagt ja til en slik sammenslutning, og til tross for at øykommuner som Leka ble lovet at de skulle bli ekstra tatt hensyn til i spørsmålet om tvang.

Venstre-lokallagene i regionen er imidlertid godt fornøyd.

- Vi hadde sammenslåing som den viktigste saken i kommunevalgkampen både i Leka, Nærøy og Vikna og da frontet vi saken sammen med Skjelstad, som var fylkesleder på den tida. Siden har vi jobbet for å følge det opp. Da det ble det nei i folkeavstemningen i Vikna, tok Skjelstad opp ballen, sier lokallagsleder Bjørn Ola Holm i Vikna Venstre.

Står sterkt

Han sier Venstre står sterkt i Ytre Namdal, og synes ikke det er rart at lokallagenes ønske har betydd noe i prosessen.

- Dette handler om hvor du har politisk gjennomføringsevne, og hvilke steder partiene står sterkt lokalt, og det er naturlig, sier han.

Etter det Dagbladet forstår skal Venstre også ha vært en pådriver for sammenslåingen mellom Balestrand, Leikanger og Sogndal, til dels fordi lokallagene i alle tre kommuner ønsket det, men også fordi Venstre så behov for å gjøre kommunen mer robust fordi det er en høy andel statlige arbeidsplasser der.

Det var imidlertid lite bråk om både denne sammenslåingen, et nytt stor-Kristiansand, og sammenslåingen Fet-Sørum-Skedsmo i Akershus.

Frp var en stund skeptisk til å la Høyre-styrte Sørum bli sammenslåingen fordi kommunen er svært gjeldstynget, men skal ha gitt etter for særlig Høyre, forklarer en kilde.

Flere kilder forteller at sammenslåingen i kommunalminister Jan Tore Sanners hjemfylke var viktig for å sørge for at også Østlandet fikk sin andel tvangsbruk.

Reddet av Frp og V

Den vanskeligste saken i de betente diskusjonene om kommunetvang, skal ha vært ekteskapet mellom Sandnes og Forsand i Rogaland.

De to kommunene grenser ikke mot hverandre, og fikk tommelen ned fra Fylkesmannen da de ba om velsignelse.

Når de nå likevel blir et par er det mye på grunn av Frps innsats for å redde ekteskapet.

Alle andre partier var skeptiske til sammenslåingen og ville i utgangspunktet ikke tillate den, blir Dagbladet forklart.

Det ble også lenge diskutert om Evenes skulle bli tvunget sammen med naboene Ballangen, Narvik og Tysfjord, men kommunen skal ha blitt «reddet» helt i sluttspurten av Venstre.

Drama i siste sekund

De siste to-tre ukene har særlig vært nervepirrende. I KrF pågikk det lenge interne drakamper om tvangsbruk i reformen, før partiet til slutt konkluderte med at de ikke ville støtte noen form for kommune-tvang.

Usikkerheten om KrFs rolle i kommunereformen gjorde at Frps stortingsgruppe vurderte å trekke seg fra gjennomføringen av regionreformen, forklarer en kilde.

Det store diskusjonstemaet i regionreformen skal ha vært hva som skal skje i fylkene rundt Oslofjorden, med Frp og Høyre som steile motparter.

Pakken ble avgjort da Frp sa ja til tvang i regionreformen på et ekstraordinært gruppemøte tirsdag kveld.

Hadde partiet sagt nei da, hadde ingen norske kommuner blitt slått sammen med tvang, for da hadde Venstre gjort som KrF og trukket seg fra all tvangsbruk i reformen, etter det Dagbladet forstår.