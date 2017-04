Sponser eliteserien - krever mer

Finansavisen: - Rosenborg er verdt det, og hovedsponsoratet er verdt det for banken. RBK har en enorm posisjon i Nord- og Sør-Trøndelag, og det er vårt marked, sier Finn Haugan, konsernsjef i SpareBank 1 SMN til Finansavisen.

Av totalt 16 lag har 11 en bank som generalsponsor - hvilket normalt sett tilsier plassering på spillerdraktens brystparti – mens tre, deriblant Viking, har en bank med som «partner», som er sponsornivået under.

– Godt til nytte

Den mektigste klubben i norsk fotball har de siste tre årene hatt SpareBank 1 SMN som hovedsponsor. Det er en avtale som NRK tidligere har skrevet at har en verdi på 10 millioner kroner pluss moms, men trolig ligger dette tallet nærmere 15 millioner årlig. I tillegg kommer bankens kostnader for å ta ut potensialet.

RBK spiller med SpareBank 1 Gruppens logo på brystet, men det er SMN som tar regningen. Haugan sier det skyldes at banken vil ta ut potensialet i at klubben er et «nasjonalt lag».

– Banken har en samfunnsrolle, som den må ta vare på. I RBK har Reitan sponset i flere år, og for tre år siden ble det vår tur til å ta den dugnaden, sier Haugan.

Han mener pengene kommer godt til nytte.

– Vi får flere kunder gjennom RBK. Vi har folk tilstede flere steder på arenaen, og laget trekker over 20.000 tilskuere på Lerkendal. Det er også turer for barn fra hele regionen til kampene. Og det er arrangementer for bedriftskundene, sier Haugan.

I tillegg til at SpareBank 1 Gruppen er skilandslagets hovedsponsor og at RBK er SMNs største sponsorobjekt, har banken flere barne- og ungdomsengasjement, sier Haugan.

Viktig arena

DNB har på sin side satset på hovedstadsområdet, og pryder brystkassen til Lillestrøm, Vålerenga og Strømsgodsets spillere, mens Aalesund, Brann, Kristiansund, Molde, Sogndal og Tromsø har lokale sparebanker som generalsponser.

– Lillestrøm, Strømsgodset og Vålerenga representerer Stor-Oslo og det er et viktig område for banken, sier merkevaresjef Camilla Forberg i DNB til Finansavisen.

Foruten landslagene og deres utøvere, som alpinistene og skiskytterne, er eliteserien i fotball en viktig arena for DNB, mener hun.

– Fotballavtalene tiltrekker oss flere kunder og våre kunder blir mer lojale. Og det må de, hvis ikke har ikke sponsoratet noen verdi for oss. De gamle dagene da banksjefene nøyde seg med en losje og en merkelapp på trøya er forbi.

- Krever mer

Forberg mener klubbene er blitt flinkere til å selge et produkt, men de kunne vært langt flinkere:

- Det klassiske hierarkiet med størst reklameplass til generalsponsoren og deretter rangert prioritert etter hvor mye man sponser er ikke lenger interessant. Det er også skikkelig kjedelig.

DNB, med sine 11.000 ansatte, er landets største bank både i bedrift- og personmarkedet, og banken krever mer og mer av sine sponsorobjekter, ifølge Forberg:

– Når klubb stiller opp med en enkelt stjerne og tilbyr oss teambuilding, da har den åpenbart ikke forstått hva vi skal ha. Vår pakke med Vålerenga gir oss i år 10.000 enkeltbilletter. Det gir oss en eksponering før, under og etter kamp, og er veldig populært blant våre personkunder. Det skaper flere lojale kunder, sier Forberg:

– Samtidig er en fotballarena et sted hvor bankens kundeansvarlige kan møte bedriftskunder. I det miljøet må man kjøpe seg en plass, sier Forberg.

