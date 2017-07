Spørsmålet «Planlegger Russland innblanding i den tyske valgkampen?» provoserte Putin kraftig

(Dagbladet): Russlands President Vladimir Putin snakket lørdag ettermiddag for første gang offentlig etter det over to timer lange første bilaterale møtet han hadde med Donald Trump fredag kveld.

I går ble det kjent at den amerikanske presidenten uttrykte bekymring overfor Putin om den påståtte russiske innblandingen i den amerikanske valgkampen.

USAs utenriksminister Rex Tillerson at Trump skal ha startet samtalen med å presse Putin på temaet, men etter at Putin nektet innblanding skal de ha gått videre i programmet.

Lørdag kom Putins første uttalelse om sitt første møte med Trump til pressen:

- Han (Trump) stilte mange spørsmål om det temaet. Jeg svarte på spørsmålene så godt jeg kunne. Jeg tror han tok hensyn til det og var enig med meg, men du burde egentlig spørre ham om hvordan han tenker om det, sier Putin.

- Jeg tror han var tilfredsstilt med mine svar angående det, sier Putin.

Under pressekonferansen kommenterte også den russiske presidenten personligheten til Trump, og det kan virke som han har fått et positivt inntrykk av den amerikanske presidenten.

Putin sa at Trump virker annerledes som person på TV enn i virkeligheten.

- Provoserende spørsmål

Putin fikk mange spørsmål, både om Syria, Ukraina og Tyrkia, som han besvarte.

Men da en journalist stilte spørsmål om den påståtte valginnblandingen i USA, og om Russland planla noe lignende i Tyskland, ble Putin synlig irritert. Han smilte oppgitt, og slo ut med hånda, for så å svare følgende:

- Det er et provoserende spørsmål du stiller. Hvorfor skulle vi gjøre det, når vi ikke blandet oss inn i USA? Tyskland er en av våre viktigste samarbeidspartnere, og vi har store fellesprosjekter, sier Putin og fortsetter:

- Blant disse er North Stream 2-prosjektet (et prosjekt som innebærer eksport av russisk gass til EU) som kommer til å styrke den europeiske økonomien. Uansett, jeg ser ikke noen grunn til at vi skulle blande oss inn i Tyskland.

Så henvendte presidenten seg til den vestlige pressen.

- Både tysk og fransk presse blander seg inn i våre affærer hele tiden, sa Vladimir Putin.

Valget til ny forbundsdag i Tyskland er 24. september i år.

Våpenhvile i Syria

Andre tema Putin tok opp på pressekonferansen var situasjonen i Syria, og da spesielt våpenhvilen sør i landet som USA og Russland ble enige om i går.

Våpenhvilen i de aktuelle sonene sør i Syria trer i kraft søndag 9. juli klokka 12 lokal tid.

- Jeg tror dette er den første indikasjonen på at USA og Russland kan samarbeide i Syria, sa USAs utenriksminister Tillerson i går.

Det kan også virke sånn når Putin snakket overfor pressen lørdag. Han nevnte hvor bra han synes det er at Russland samarbeider med USA på dette området og at de nå skal ha en mer pragmatisk holdning til situasjonen.

Både før og etter at Trump ble valgt til president, er han blitt anklaget for å være for lite kritisk til Russland og Putin.

Amerikanske etterretningsorganisasjoner mener Russland i fjor sto bak en omfattende hemmelig kampanje for å få Trump valgt til president. Én av mange metoder som skal ha blitt brukt, var dataangrep rettet mot Det demokratiske partiet. FBI er i gang med etterforskning av saken, og også Kongressen har igangsatt granskninger, skriver NTB.

Anklagene er blitt avvist av den russiske regjeringen, og det er ikke funnet bevis for at Trumps folk samarbeidet med russerne.

Trump har derimot nektet å fastslå at Russland står bak. Senest torsdag sa han at selv om han mistenker russerne, kan også andre ha stått for innblandingen.

G20 går mot slutten

Putin hadde møre med flere ledere lørdag. Deriblant den franske presidenten Emmanuel Macron og den tyske statsministeren, og G20-vert, Angela Merkel.

G20-toppmøtet klarte å lørdag ettermiddag å komme til enighet om en felles slutterklæring. Men teksten måtte sukres med betydelige mengder Trump-politikk før den kunne vedtas.

Både i klimasaken og i spørsmål om handel måtte de andre landene strekke seg langt for å finne kompromisser som også USAs president Donald Trump kunne godta.