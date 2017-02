Sporveien setter opp gitter der de mener det er nødvendig. Her er det ikke montert

(Dagbladet): Torsdag forrige uke omkom en 16 år gammel jente etter at hun trolig skled ned fra plattformen og havnet under en T-banevogn.

Ulykken fant sted på Holstein stasjon i Oslo - en stasjon som ligger i en kurve.

En sving på holdeplassen fører i mange tilfeller til at avstanden mellom toget og plattformen blir større enn dersom plattformen ligger på en rett strekning.

- Det er en utfordring de stedene hvor holdeplassene ligger i kurve. Da vil det naturlig nok måtte bli en litt større avstand mellom plattform og T-bane enn det er på holdeplass hvor strekningen er helt rett, sier Cato Asperud, kommunikasjonssjef i Sporveien, til Dagbladet.

Han opplyser at det er montert fallgitter på de holdeplassene som ligger i kurve og hvor det blir større avstand, der Sporveien mener det er nødvendig.

Bilder Dagbladet har tatt på Voksenlia stasjon i Oslo, viser at det ikke er montert fallgitter der utgående plattform svinger. På spørsmål om hvorfor, svarer Sporveien følgende:

- Vi har montert nedfallssikring på den ene siden av plattformen, både på Voksenlia og på Frognerseteren. Årsaken til at det ikke er montert på den andre siden av plattformen, kan være lokale forhold. Vi skal ta en ekstra gjennomgang på det. Så fremt det er fysisk mulig skal vi også sette opp nedfallssikring på disse plattformene, sier Asperud i Sporveien.

- Jeg får hjertet i halsen

Dagbladet har vært i kontakt med en kvinne som ofte benytter seg av den aktuelle T-banestasjonen.

- Det oppstår sprekker på 20-30 centimeter. Grunnen til at jeg reagerer er at jeg har et lite barnebarn. I fjor tok jeg banen flere ganger, med ham i barnevogn. Da måtte jeg alltid ha hjelp til å kjøre vogna inn på T-banen. Jeg turte ikke gjøre det selv, fordi glipa var så stor.

I 2015 sendte hun inn spørsmål om holdeplassen og avstand mellom tog og plattform, til Ruter.

«Vi har mottatt din henvendelse angående stor avstand mellom plattform og t-bane. Inntil videre blir det ingen endringer her eller noen andre stasjoner på linje 1. Men Ruter er igang med en utredning om linje 1, men vi kan dessverre ikke si noe om når dette blir startet opp. Vi beklager de ulemper dette medfører for deg», var svaret hun fikk.

- Jeg blir ganske oppgitt som forbruker, for det går ikke an å gjøre noe. Hver dag står det skolebarn der som venter på T-banen. De leker og dytter på hverandre. Jeg får hjertet i halsen og da jeg leste om ulykken i går, ble jeg redd, sier hun til Dagbladet.

Jente (8) falt ned

Hun mener at det samme gjelder på Frognerseteren stasjon. Det kan Nina Bråthen bekrefte.

I 2013 falt datteren på åtte år ned i glipa mellom plattformen og vogna på Frognerseteren. Bråten gikk bak datteren i det hun forsvant ned, skrev Romerikes Blad i forbindelse med hendelsen.

- Verken fører eller noen andre som var til stede la merke til at hun datt ned i glipa. Det var mange mennesker på T-banen, men likevel, føreren hadde ikke oversikt over perrongen, på grunn av svingen, sier Nina Bråthen til Dagbladet.

Da videoen fra overvåkningskameraet ble undersøkt i ettertid, var det imildertid klart hva som hadde skjedd.

- Hun datt helt ned på skinnene og slo hodet på veien ned. Hun besvimte og det var bare flaks at mannen min fikk tak i jakka og klarte å dra henne opp. Rundt ti sekunder senere kjørte banen videre.

- Hvilken forklaring fikk dere fra Sporveien i ettertid?

- De forklarte at togene var oppgradert, men at perrongen ikke var det. Dermed passet ikke toget og perrongen. Det skulle være under utbedring. Jeg tenker jo at man ikke lager nye tog uten å tilpasse dem perrongen. Det var en helt fryktelig opplevelse som jeg ikke unner noen, og det er helt tragisk at det har skjedd på nytt.

Finnes ingen forskrift

Det er Statens Jernbanetilsyn som godkjenner utbygning av jernbaner. Direktør Erik Ø. Reiersøl-Johnsen sier til Dagbladet at avstanden mellom tog og plattform er stor flere steder i landet.

- Det er flere stasjoner hvor avstanden er så stor at noen kan falle mellom tog og plattform, og det er uheldig. Typisk er at plattformer som allerede er bygd, er bygd i kurve. På plattformer som ligger i kurve, litt avhengig av togmateriell, er det umulig for toget å komme helt inntil, for da krasjer deler av vogna.

Reiersøl-Johnsen sier at det ikke er mulig å lage vogner som er tilpasset plattform i kurve, men at nye plattformer bygges på rette strekninger, slik at risikoen for at noen faller ned er så liten som mulig, samt for at fører skal kunne ha oversikt over hele plattformstrekningen.

Videre forteller han at det ikke eksisterer noen forskrift om hva som er en for stor avstand mellom tog og plattform.

- Vi kan gi beskjed om at avstanden er for stor, men vi har ikke et centimetermål å gå etter. Når det kommer til sikkerheten på perrongen, er det i dette tilfellet Sporveien som har ansvaret. Kravet er at Sporveien skal utføre nødvendige sikkerhetsanaylser på de områdene hvor det kan være risiko. Så skal de gjøre sitt for at risikoen er akseptabel.

- Er risikoen akseptabel når dødsulykker inntreffer?

- Det er aldri akseptabelt med alvorlige ulykker. Risikoen for at det kan skje kan likevel være akseptabel. Hvis det er åpenbart at det kommer til å skje, er risikoen ikke akseptabel. Men at det er mulig at noe kan skje, kan være en akseptabel risiko. Det kan også være en ikke-akseptabel risiko.

Skal gjennomgå hendelsen

Etter ulykken på Høyenhall stasjon i 2013, har Sporveien gått gjennom kameraene på siden av togene, som skal gjøre det mulig å se hele togsiden. Skjermen og dekningen ble bedre etter oppgraderingen.

- Om det skulle oppstå en teknisk feil skal ikke togfører kjøre før han vet om det er klart. I verste fall skal han gå ut av toget for å forsikre seg om det, sier Cato Asperud i Sporveien.

- Når det gjelder Holmenkollbanen generelt er det en bane som går gjennom tette boligområder. Vi har sett på muligheten for å rette ut stasjoner i de risikoanalysene som vi har gjennomført for hver enkelt stasjon. Etter det besluttet vi å stenge Gulleråsen stasjon i retning sentrum.

Asperud sier at Sporveien også vil ha en intern gjennomgang av ulykka på Holstein.

- Vi kommer til å sette ned en gruppe som skal gå gjennom hendelsen og rapportene til politiet og Havarikommisjonen, når de kommer. Er det ting vi kan gjøre for å heve sikkerhetsnivået? Dette innebærer også samtaler med leverandører, herunder vognleverandør.