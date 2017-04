- Stadig flere barn, særlig jenter, blir brukt som bombebærere av Boko Haram

(Dagbladet): I dag er det tre år siden 276 unge jenter ble kidnappet fra sovesalene sine ved en skole i Chibok i Borno nordøst i Nigeria.

Den islamistiske militante gruppa Boko Haram stod bak - en terrorgruppe som hevdes å være en av verdens verste.

Noen av jentene har i løpet av åra klart å unnslippe, men fortsatt holdes mer enn 150 i fangenskap - og ifølge en ny Unicef-rapport bruker militantgruppa dem som levende våpen.

Bombebærere

Rapporten viser at Boko Haram bruker stadig flere barn - og særlig jenter som bombebærere.

Så langt i år er 27 barn blitt brukt i selvmordsangrep i Nigeria - og over 80 prosent av disse er jenter, skriver Unicef.

- I løpet av årets tre første måneder er antallet barn brukt i selvmordsangrep nesten like høyt som i hele fjor. Dette er den verst tenkelige måten å bruke barn på i konflikt, sier Marie-Pierre Poirier, UNICEFs regiondirektør for Vest- og Sentral-Afrika i en pressemelding.

Boko Haram ble grunnlagt i 2002 i den samme staten som jentene ble kidnappet, i Borno, en av Nigerias fattigste delstater. Men da var de ikke en terrorgruppe.

Tvunget på flukt

De kalte seg «vestlig utdanning er synd» og var en sekt som ville opprette et kalifat med sharialover i Nigeria. Det var etter 2009, da lederen ble drept og myndighetene trodde at sekten var borte, at de ble gjenfødt som en av verdens farligste terrorgrupper.

Siden har de terrorisert befolkningen i Nord-Nigeria og tidvis kontrollert et område på størrelse med Belgia i de nordøstlige statene.

I den ferske Unicef-rapporten fastslås det at det er lite som tyder på at volden vil minske i landene rundt Tsjad-sjøen, der Boko Haram har herjet de siste sju åra.

Konflikten med Boko Haram har kostet mer enn 20 000 mennesker livet og tvunget minst 2,6 millioner på flukt. Konflikten har bidratt til en av de alvorligste humanitære krisene i verden i dag, rundt Tsjadsjøen er 17 millioner mennesker nå avhengig av humanitær assistanse.

Mistet beina

Samtidig fortsetter Boko Haram å kidnappe barn. FNs barnefond Unicef har anslått at 2000 gutter og jenter ble kidnappet bare i 2016.

I rapporten fra Unicef forteller en jente som overlevde et selvmordsangrep om hvordan hun ble manipulert og dopet sammen med tre andre jenter, påsatt bombebelter og satt i en kano på vei til et marked.

Da de ble oppdaget utløste to av jentene bombebeltene, mens den tredje jenta ikke gjorde det. Hun mistet begge beina i eksplosjonen.

Slike episoder har ført til frykt blant befolkningen, og jenter blir ofte mistenkeliggjort på markeder og offentlige steder, skriver Unicef.

- Vi må huske at disse barna er ofre, ikke kriminelle. Å tvinge eller lokke barn til å utføre selvmordsangrep er moralsk forkastelig, sier Poirier.

Forhandlinger

Nigerianske myndigheter er i forhandlinger med den islamistiske opprørsgruppa Boko Haram om løslatelse av jentene fra Chibok, ifølge landets visepresident Yemi Osinbajo.

Ifølge NTB bekrefter han at forhandlinger med opprørerne fortsatt pågår. Myndighetene har «gått temmelig langt» i forhandlingene, sa han i en tale onsdag kveld.

Første gang myndighetene fortalte at de var i forhandlinger med Boko Haram var i oktober i fjor. Da greide regjeringen å forhandle fram løslatelse for 21 av jentene, med hjelp av Sveits og Røde Kors.

I alt har Boko Haram bortført minst 2000 gutter og jenter i Nigeria, ifølge menneskerettsorganisasjonen Amnesty.