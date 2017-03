Stadig flere stater tar Trumps innreiseforbud for retten: - Dette er et muslimforbud med et annet navn

(Dagbladet): Tidligere denne uka ble det kjente at staten Hawaii tar Donald Trumps innreiseforbud for retten, i et forsøk på å få stoppet det.

Og nå melder flere stater seg på i den rettslige kampen mot Trumps presidentordre.

- Ikke så fort

Det er justisimisteren i Washington som vil be en føderal dommer om å blokkere Trumps innreiseforbud før det trer i kraft, skriver nyhetsbyrået AP.

Justisministrene i Massachusetts, New York og Oregon har varslet at de vil være med på søksmålet. Minnesota er allerede med.

- Min beskjed til Trump er: Ikke så fort. Etter å ha brukt en måned på å fikse en presidentordre som han forhastet seg med og som ikke virket, så har den nye ordren de samme ulovlige motivasjoner som originalen, sier justisminister i Washington, Bob Ferguson.

Justisministrene i de fire statene mener de har en sterk sak, og i en uttalelse fra justisministeren i New York, Eric Schneiderman, heter det at presidentordren «er et muslimforbud med et annet navn».

Han får støtte av Ferguson i Washington.

- Den reviderte presidentordren treffer smalere, men påfører fremdeles skade. Dette er i realtiteten et muslimforbud, sier Ferguson til CNN.

Endring i presidentordren

Trumps opprinnelige innreiseforbud omfattet personer som har statsborgerskap i sju hovedsaklig muslimske land: Iran, Irak, Syria, Sudan, Somalia, Libya og Jemen.

I Trumps reviderte innreiseforbud er Irak fjernet fra lista, i tillegg slipper personer fra de aktuelle landene, som har visum eller oppholdstillatelse i USA, inn i landet. Det risikerte de å ikke gjøre sist gang.

Presidentordren grunngir også mer i detalj hvorfor de aktuelle landene er blitt svartelistet.

Men endringene holder ikke, ifølge Ferguson, som peker på at språket i de to presidentordrene er nesten identisk.

Ferguson mener også at de juridiske argumentene mot den første ordren er like gyldige mot den andre.

- Det er fremdeles konstitusjonelle problemer med kjernebestemmelsene, sier Ferguson.

- Ikke nytt søksmål

Det var Washington og Minnesota som i realiteten stanset det forrige innreiseforbudet til Trump. Det var etter et søksmål fra de to statene at dommer James Robart utstedte en landsomfattende midlertidig forføyning mot president Trumps innreiseforbud.

Og ifølge Ferguson burde blokkeringen av det første innreiseforbudet være gyldig også for det nye.

- Dette er ikke noe nytt søksmål. Vi sier at den underliggende forføyningen fremdeles gjelder på kjernebestemmelsene i presidentordren, sier Ferguson.

Han mener det er retten, og ikke myndighetene, som må avgjøre om det nye innreiseforbudet er forskjellig nok fra det første til at det ikke dekkes av den midlertidige forføyningen.

I et notat til dommer Robart, innlevert mandag, argumenterer Justisdepartementet for at den nye presidentordren «faller utenfor rammen» av Robarts avgjørelse om å blokkere det opprinnelige forbudet.

Administrasjonen peker på endringene i ordren og hevder det «klargjør og begrenser omfanget av tiltakene angående innvandring og eliminerer potensielle konstitusjonelle bekymringer».

Talsmann for Det hvite hus, Sean Spicer, føler seg trygg på at det nye forbudet ikke vil bli blokkert.

- Vi føler oss veldig trygge på hvordan det ble utformet og de innspill som ble gitt, sier Spicer.

Hawaii først

Det var Hawaii som var den første delstaten som gikk rettens vei for å stanse Trumps reviderte innreiseforbud.

Også de argumenterer for at innreiseforbudet er svært likt det forrige.

«Hovedsakelig er ingenting endret. Det er det samme totalforbudet for innreise fra land med muslimsk flertall (minus ett)», heter det i en uttalelse fra justisminister i Hawaii Doug Chin.

Det skal avholdes en rettslig høring i Hawaiis sak 15.mars, dagen før forbudet etter planen skal tre i kraft.