Starter EU-utmelding allerede neste uke

Storbritannia starter den formelle prosessen for utmelding av EU 29. mars, opplyser statsminister Theresa Mays kontor.

Det opplyser det britiske departementet for utmelding av EU.

EUs president Donald Tusk fra Polen ble informert om planen av Storbritannias EU-ambassadør Tim Barrow mandag morgen.

Den formelle utmeldingsprosessen starter ved at britene sender et brev til EU der de gjør det klart at de har som intensjon å forlate unionen.

- Vi står ved terskelen til denne generasjonens viktigste forhandlinger for vårt land, sier brexitminister David Davis.

Kan ta to år

- Regjeringen har et klart mål: en avtale som fungerer for alle land og regioner i Storbritannia og samtidig for hele Europa – et nytt, positivt partnerskap mellom Storbritannia og våre venner og allierte i EU, sier han.

Ifølge Lisboatraktatens artikkel 50 kan det i utgangspunktet forhandles i opptil to år når den formelle utmeldingsprosedyren settes i gang.

Kan bli kastet ut

Forhandlingsperioden kan forlenges hvis landene enstemmig blir enige om det.

Utløper forhandlingsperioden uten enighet, vil Storbritannia bli kastet ut av EU uten noen ny avtale.

Statsminister May har vært klar på at dette utfallet ikke kan utelukkes, og at ingen avtale vil være bedre for Storbritannia enn en dårlig avtale.

EUs forhandlingsteam ledes av franske Michel Barnier.

Han har også en nordmann – Georg Riekeles – med på laget.

Det er ventet at de 27 landene som blir igjen i EU, vil holde et ekstraordinært toppmøte om saken i løpet av april.

Vanskelige forhandlinger

Skilsmisseoppgjøret ligger an til å bli svært vanskelig. Blant annet er det ventet at EU kan komme til å kreve opp mot 60 milliarder euro av Storbritannia for å dekke budsjettutgifter britene allerede har vært med på å vedta. Det er en sum britene ikke uten videre vil godta.

Et annet viktig spørsmål er hva som skal skje med EU-borgere i Storbritannia og briter i EU.

Brexitprosessen har også skapt voldsom splittelse innad i Storbritannia, og spesielt skottene har varslet at de vil kjempe for å beholde medlemskapet i EUs indre marked.

(NTB-AFP-AP).

Fakta om Brexit * 23. juni i fjor stemte 51,9 prosent av britene for at Storbritannia skal forlate EU. * 13. mars ga Parlamentet statsminister Theresa May klarsignal til formelt å starte prosessen med å melde Storbritannia ut av EU. * 16. mars ga dronning Elizabeth offisielt sin godkjennelse til brexit. * 29. mars vil May utløse Lisboa-traktatens artikkel 50. Artikkelen setter en frist på to år for forhandlingene mellom EU og et land som ønsker å melde seg ut. Dersom det ikke oppnås enighet, gjelder utmeldelsen automatisk. EU-toppmøtet og medlemslandet kan imidlertid bli enige om å utvide denne perioden. * EU-kommisjonens sjefforhandler Michel Barnier har gjort det klart at en utmeldingsavtale må være sluttført i løpet av oktober 2018 for å få den gjennom EU-parlamentet innen mars 2019. (NTB).