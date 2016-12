Statens vegvesen før ekstremværet «Urd» slår inn: «La bilen stå!»

(Dagbladet): Det blåser allerede godt på Vestlandet, men mellom klokka 15 og 17 i ettermiddag er da ekstremværet «Urd» gjør seg virkelig gjeldende for vestlendingene.

Det skriver Yr.no.

Ekstremværet kan gi bølger på 25 meter, sterk vestlig storm og heftige vindkast som kan røske trær opp av bakken, skriver værnettstedet videre.

Har du bilder eller video av uværet? Tips oss gjerne på 2400@dagbladet.no.

Som følge av uværet har Meteorologisk institutt utstedt ekstremvarsel for seks fylker: Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane på Vestlandet, og Telemark og Aust-Agder på Østlandet.

Allerede nå har en rekke vei- og fergestrekninger blitt stengt.

«La bilen stå!»

Statens vegvesen anbefaler regelrett alle på Vestlandet om å ikke reise med mindre man må, og skriver på sine egne nettsider «La bilen stå 2. juledag!». De advarer om at ekstremværet kan føre til ras på en rekke strekninger.

Vegtrafikksentralen på Vestlandet opplyste i dag på Twitter at følgende strekninger er stengt eller innstilt:

Fergestrekningen Arsvågen-Mortavika på E39 er innstilt.

Riksvei 7 over Hardangervidda er stengt.

Fylkesvei 53 Tyin-Årdal er stengt.

Fylkesvei 50 Hol-Aurland i Buskerud og Sogn og Fjordane er stengt.

Fylkesvei 609 Førde-Askvoll i Sogn og Fjordane blir stengt fra 15.00 grunnet rasfare.

Av alle fjelloverganger vest-øst er kun E16 over Filefjell og riksvei 52 over Hemsedalsfjellet åpne, men kun med kolonnekjøring.

Ber båteiere sjekke opplaget

På Sør- og Østlandet når ekstremværet først på kvelden og gjennom natta. Allerede tidlig på formiddagen formante politiet i Asker og Bærum båteiere om å sjekke plassene hvor båter ligger i vinteropplag.

Den høye vannstanden, særlig ved Gyssetad båthavn, blir trolig høyere i løpet av ettermiddagen og kvelden.

- Grensen til ekstremt vær er brutt

Ekstremværet «Urd» kan gi farlig vær i store deler av Sør-Norge, men det blir likevel ikke verre enn Dagmars herjinger i 2011, melder meteorologene.

- Grensen til ekstremt vær er brutt, men vi har hatt kraftigere ekstremvær før. Vi kan absolutt ikke sammenligne med «Dagmar». Det var noe helt annet, sier statsmeteorolog Steinar Skare til yr.no.

- Vi er klar

110-sentralen i Hordaland har i løpet av kvelden og natten til andre juledag bistått med å sikre et garasjetak i Bergen, og lenger ut i havgapet måtte naustdører i Austrheim holdes på plass.

Likevel fortalte operasjonsleder Morten Kronen i Vest politidistrikt tidlig mandag morgen at det er foreløpig er nokså stille før stormen.

- Foreløpig har vi ikke hatt noen saker vi kan tilskrive noe spesielt uvær, men om Urd kommer på besøk, så er vi klar til å ta imot, sa Kronen.

Søndag kveld sendte hans egen etat ut en oppfordring om å sikre løse gjenstander og forberede seg på det varslede uværet med kraftig vind og store nedbørsmengder.

- Det oppfordres spesielt til at entreprenører, byggmestere og andre som har stillas stående oppe, sjekker at disse er tilstrekkelig sikret for uværet, skrev operasjonsleder Lars Geitle.

Geitle minnet også om at det kan være farlig å gå for nær sjøkanten når store bølger slår inn over land og la til det «kan også hende det er en god idé å unngå turer i høyfjellet».