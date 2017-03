Statsminister May om angrepet: - Vi vil aldri gi etter for terror

LONDON / OSLO (Dagbladet): - Vi vil aldri gi etter for terror.

Det slo Storbritannias statsminister Theresa May fast i en TV-sendt tale til det britiske folk og verden. Utenfor Downing Street 10, statsministerboligen, beskrev hun angrepet som fryktelig.

- Våre tanker og våre bønner går til alle dem som har blitt påvirket, til ofrene selv og deres familie og venner som vinket farvel til ofrene, men som ikke får ønsket dem velkommen hjem, sa May.

- Én angriper

Utenfor Downing Street bekreftet også May det politiet tidligere i kveld sa: at det dreier seg om en angriper.

Hun bekreftet også hendelsesforløpet slik det har blitt rapportert - at angriperen kjørte over en rekke fotgjengere på Westminster-brua før han deretter til fots løp inn på parlamentsområdet og knivdrepte en politimann før han selv ble skutt og drept.

Statsminister May var selv inne i parlamentsbygningen da hendelsen fant sted. En drøy halvtime etter at debatten i Underhuset, den lovgivende forsamlingen, ble bestemt avsluttet, ble May fraktet til sikkerhet til Downing Street.

- For de av oss som var i parlamentet på tidspunktet da angrepet skjedde, gir slike hendelser oss en særskilt påminnelse om hvilket eksepsjonelt mot vårt politi- og sikkerhetsvesen har. De risikerte sine liv for å holde oss trygge. Atter en gang i dag løp disse fremragende mennene og kvinnene mot faren mens de oppfordret andre til å bevege seg motsatt vei, sa May.

Hun rettet deretter hyllest og takk til Londons nødetater for arbeidet de utførte i ettermiddag, i kveld og kommer til å fortsette og utføre i nattetimene.

- Det at de mistet én av sine egne i dagens angrep, gjør deres ro og profesjonalitet bare enda mer bemerkelsesverdig, sa hun.

- Ingen tilfeldighet

- Åstedet for dette angrepet var ingen tilfeldighet. Terroristen valgte å slå til i hjertet av vår hovedstad, hvor folk av alle nasjonaliteter, religioner og kulturer kommer sammen for å feire verdien av frihet, demokrati og ytringsfrihet, sa May, og la til:

- Verdiene vårt parlament representerer - demokrati, frihet, menneskerettigheter, rettssikkerhet - framkaller beundring og respekt hos frie mennesker overalt. Derfor er det et mål for de som avviser disse verdiene. La meg derfor gjøre det klart i dag, slik jeg har gjort tidligere: ethvert forsøk på å bekjempe disse verdiene gjennom bruk av vold og terror, er dømt til å feiles.

Deretter henviste May til nyheten om at det britiske parlamentet allerede i morgen vil møtes - som vanlig.

Fire drept - 20 skadet

Fire personer er bekreftet drept etter dagens terrorangrep. Ytterligere 20 er bekreftet skadet. Blant de drepte er angriperen selv, og politimannen han knivstakk og drepte.

Rundt 15.45 i dag kom de første meldingene om flere skadde i London. Etter hvert er det blitt bekreftet at en bil pløyde ned flere fotgjengere på det populære turistmålet Westminster-brua. Like etter gikk en mann til angrep med kniv på en politimann på parlamentsområdet.

Politiet fikk meldinger om flere skadde på brua, en person i elva og en mann med kniv.

Det er snakk om tre åsteder. Westminster-brua, like ved porten til parlamentet og inne på gårdsplassen til selve parlamentet. Ifølge Sky News ble minst ti personer kjørt ned på brua, mens det også skal være skadde ved porten.