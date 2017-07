Stefan Löfven blir sittende

- Jeg velger det som er best for landet, begynte Löfven da han ankom pressekonferansen, og gjorde en oppsummering av hvilken situasjon Sverige står oppe i.

- Jeg tenker ikke sette Sverige i en politisk krise, konkluderte han.

Han redegjorde deretter for endringene som han vil gjøre i regjeringen for å kunne bli sittende, etter opposisjonskrav om at tre statsråder måtte gå av.

Han legger ikke skjul på at han hadde sterke meninger om det han kalte opposisjonens «kortsiktige og forhastede agerende».

- Men jeg må ta ansvar for landet, og jeg tar ansvar for landet, sier Löfven, som la vekt på at de to statsrådene som nå går av, selv har bedt om det.

Krøp til korset

Dette betyr at Löfven har måttet krype til korset og kvitte seg med to av de tre statsrådene som opposisjonen har forlangt måtte gå.

Det gjelder infrastrukturminister Anna Johansson og innenriksminister Anders Ygeman, som nå forlater regjeringen, sammen med helseminister Gabriel Wikström.

Nå gjenstår det å se om opposisjonen vil si seg tilfreds med de endringene som gjøres, og vil godta at forsvarsminister Peter Hultqvist blir sittende.

- De får ta ansvaret og tenke gjennom om forsvarsministeren har så klanderverdig brutt mot konstitusjonen at han bør avsettes. Det er deres ansvar, sa Löfven.

- Vi har utført vårt ansvar som departement, sa Peter Hultqvist under pressekonferansen, da han ble konfrontert med at det også mot ham har blitt varslet mistillitsforslag.

- Jeg har gjort det jeg kan, og derfor er jeg også beredt til å stå til statsministerens disposisjon, sa Peter Hultqvist.

Ved å bli sittende, unngår statsministeren at Sverigedemokratene, som er bygget på innvandringsmotstand, får en sterkere posisjon, fordi en borgerlig regjering kunne ha blitt avhengig av støtte fra dem.

- Vil frede forsvarsministeren

- Jeg synes dette var helt som forventet. Löfven gjør endringer i regjeringen og viser at han ikke vil danse fullstendig etter opposisjonens pipe, sier Li Bennich-Björkman.

Hun er professor i statsvitenskap ved Uppsala universitet og sier Löfven i dag gjorde det enhver rasjonell statsleder ville gjort.

Ifølge Bennich-Björkman har Löfven forsøkt å frede den mest kompetente av de tre statsrådene opposisjonen har stilt mistillit mot.

- Löfven beholder forsvarsminister Peter Hultqvist får sitte. Han er den sterkeste statsråden av de tre, og den mest kompetente. Han har også hatt lite med skandalen å gjøre. Det Löfven forsøker å gjøre er å vise opposisjonen at han ikke vil gi dem fullstendig styring over situasjonen, sier Bennich-Björkman til Dagbladet.

«Forhandlingsutspill»

Hun omtaler dagens pressekonferanse som «et forhandlingsutspill».

- Og jeg tror opposisjonen vil akseptere dette, etter noen politiske pirutter, såklart, fortsetter professoren.

Så er spørsmålet om det er en klart svekket Löfven-regjering som nå trolig blir sittende fram mot valgt i Sverige neste år. Enkelte eksperter har tatt til orde for at Löfven ville trekke seg i dag, og så komme sterkere tilbake ved valget neste år. Bennich-Björkman tror likevel ikke at dagens ikke-avgang - og den pågående IT-skandalen - vil svekke Löfven-regjeringen ved valget neste år.

- Jeg tror ikke dette er en svekket regjering om et år, nei, så valget blir neppe påvirket av det som skjedde i dag, sier hun.

Preger Sverige

Dramaet har de siste dagene preget Sverige.

«I dag den 27 juli klockan 10.45 kommer statsminister Stefan Löfven att hålla en pressträff i Rosenbad», lyder den kortfattede meldingen som ble lagt ut på den svenske regjeringens hjemmeside.

Mer var heller ikke nødvendig: Alle visste at det dreier seg om Sosialdemokratenes statsminister Stefan Löfvens mulige avgang

Det store spørsmålet har vært om Löfven skulle bli sittende etter at den borgerlige Alliansen av fire opposisjonspartier har sagt at de ville reise mistillitsforslag mot infrastrukturminister Anna Johansson, innenriksminister Anders Ygeman og forsvarsminister Peter Hultqvist.

IT-skandale

Grunnen til mistilliten er en IT-skandale i Transportstyrelsen, som har vært Anna Johanssons ansvar.

Frykten er at sikkerhetsbrudd i forbindelse med en outsourcing i Transportstyrelsen kan ha ført til at sensitiv informasjon har kommet på avveie.

Alliansen mener at også Ygeman og Hultqvist har et medansvar fordi de allerede i fjor visste om sikkerhetsbrudd uten å fortelle statsministeren om det - og uten å dele informasjonen med Johansson.

Mange kommentatorer har ment at det ville bli vanskelig for Stefan Löfven å bli sittende hvis flere tunge statsråder tvinges til å gå, slik Alliansen bestående av Centerpartiet, Moderaterna, Folkepartiet liberalerna og Kristdemokraterna har krevd.