Steile fronter i Nato: - Robotaktig applaus til en mann med makt

(Dagbladet): Dagen før Donald Trump i natt talte i Florida-byen Melbourne, snakket USAs visepresident Mike Pence foran et ganske annerledes publikum i München.

På sikkerhetskonferansen i byen sa han at Natos medlemsland må oppfylle en av organisasjonens økonomiske målsetning.

Denne innebærer at alle medlemmer skal skal bruke minst to prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP) på forsvar innen 2024.

- Løftet om å dele på forsvarsbyrdene har vært uoppfylt for lenge. Det undergraver selve fundamentet for vår allianse, sa Pence, ifølge NTB.

Tysk motvilje

USAs visepresident mente at flere land innen alliansen ikke har noen solid plan for hvordan de skal nå målet.

The Guardian skriver at Pence sin tale ble møtt med liten entusiasme. Historiker og forfatter Robert Kagan går så langt som å kalle klappingen fra salen «en robotaktig applaus til en mann med makt», ifølge Reuters.

Representanter fra flere av USAs viktigste alliansepartnere var tilstede, deriblant Tyskland.

- Jeg vet ikke hvor vi skal finne milliardene euro som skal til, samtidig som politikere også vil senke skattene, sa landets utenriksminister Sigmar Gabriel i etterkant av talen til Pence, ifølge The Guardian.

Murring fra Frankrike

Hans kollega i Frankrike uttrykte på sin side misnøye via Twitter.

«Ikke et ord om EU», kommenterte Jean-Marc Ayralt, før han kom med uttalelser tilsynelatende rettet mot USA og Donald Trumps «America First»-politikk.

- Vi er sårbare når vi isolerer oss. Vi må gjøre det motsatte, sa Ayralt, ifølge The Guardian.

Sikker Solberg

Både Ayralt og Gabriel representerer land som ikke har klart å oppfylle toprosentsmålet til Nato. Det samme gjelder Norge.

Likevel følte ikke Erna Solberg seg truffet av budskapet til Mike Pence.

Dette på trass av at Forsvarets langtidsplan kun tar sikte på en BNP-andel på 1,57 prosent innen 2020, ifølge NTB.

- Vi har en sterk opptrapping av det norske forsvaret, en sterk opptrapping av investeringene og en sterk opptrapping av samarbeidet og interoperabiliteten i de valgene vi har gjort framover. Vi løfter forsvarsbevilgningene, fastholder hun overfor nyhetsbyrået.

Fornøyd med langtidsplan

Uttalelsene til Solberg kommer etter at regjeringen ifjor la fram nye planer for Forsvaret. Det norske forsvaret får til sammen 165 milliarder kroner mer de neste 20 årene.

Dette var ti millioner forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen ba om. Likevel var Bruun-Hanssen fornøyd da tallene ble kjent.

- Dette er noe jeg er svært fornøyd med. Både det at regjeringen satser på Forsvaret slik de gjør og det økonomiske løftet de gir. De anbefalingene jeg kom med for ni måneder siden er i all hovedsak blitt fullt opp, sa Bruun-Hanssen i sommer.