Stephen ble holdt fanget av Al Qaida i nesten seks år. I helgen ble han sluppet fri.

(Dagbladet): I november 2011 ble sørafrikanske Stephen McGown kidnappet av Al Qaida i Mali.

Og etter nesten seks år i fangenskap ble McGown sluppet fri lørdag. Sørafrikaneren var en av en rekke utlendinger som ble holdt fanget av al-Qaida. McGown var den som ble holdt fanget lengst.

- I ekstase

al-Qaida har tjent store penger på løsepenger de siste årene, ettersom de har krevd store summer for å løslate gislene.

Sør-Afrikas minister for internasjonale forhold, Maite Nkoana-Mashabane, sier at den sørafrikanske regjeringen ikke betaler ut løsepenger, skriver nyhetsbyrået AP.

Men den sørafrikanske organisasjonen Gift of the Givers Foundation, som fungerte som mellommen i forhandlingene om å få McGown sluppet fri, sier at de militante islamistene krevde flere millioner dollar.

Hvorvidt det ble utbetalt noen penger er uvisst, sier talsmann Imtiaz Sooliman. Organisasjonen var nemlig ikke involvert i sluttfasen.

- Jeg er i ekstase. Det har ikke noe å si hvordan han kom seg ut. Han kom ut, sier Sooliman.

Moren døde mens hun ventet

Under en pressekonferanse torsdag fortalte McGown familie om hvordan det var å få sønnen, og ektemannen, hjem igjen.

- Det var en stor overraskelse da Stephen kom inn døra. Da jeg ga ham en klem kjentes han like sunn og sterk ut som før, sier Stephen McGowns far, Malcolm, ifølge CNN.

- Gleden over mirakelet som har skjedd - det går ikke an å beskrive det. Med mindre du selv har opplevd det, er det umulig å vite hvordan dette føles.

Stephen McGowns kone, Catherine, var også til stede på pressekonferansen. Hun fortalte at gjenforening ikke var som hun hadde sett for seg i det hele tatt.

- Det førte han sa til meg var «håret ditt har vokst». Da sa jeg til ham: «For å være ærlig så er håret ditt lengre enn mitt nå, forteller Catherine.

Familien uttrykker likevel sorg over at Stephens mor ikke fikk se sønnen sin igjen. Hun døde i mai i år, etter å ha ventet i årevis på å få se sønnen igjen.

- Det har gått lang, lang tid, men jeg er veldig glad, så veldig glad, for at denne dagen har kommet. Det er utrolig kjedelig at Stephens mor ikke er her og at Stephen ikke er her, sier Catherine.

Stephen er fremdeles på sykehus, der leger vil undersøke helsetilstanden hans nøye. Men han skal være «ved god helse».

Svenske sluppet fri

Tidligere i sommer ble den svenske mannen Johan Gustafsson også sluppet fri. Han ble kidnappet samtidig som McGown.

De to mennene satt sammen med nederlenderen Sjaak Rijke og en tysker på en restaurant i byen Timbuktu 25. november 2011.

De fire ble truet av bevæpnede menn, og alle, bortsett fra tyskeren, ble kidnappet. Tyskeren gjorde motstand og ble skutt og drept.

Nederlenderen Rijke ble sluppet fri i april 2015, og det tok altså over to år før de to siste ble sluppet fri.