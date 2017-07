STERKE BILDER: Karusell knekker og kaster mennesker utover fornøyelsesparken

(Dagbladet/NTB): En mann døde da han ble kastet av en karusell på Ohio State Fair i USA. Sju andre personer ble skadd i ulykken, melder NTB.

Videoer filmet av tilskuere viser hvordan karusellen svingte fram og tilbake som en pendel før den spinner opp i luften, krasjer inn i noe som fører til at en del av karusellen flyr av gårde før den smeller i bakken.

Se videoen øverst i saken.

Godkjent under inspeksjoner

En mann omkom og sju ble skadd i ulykken. Tre av de sju er innlagt på sykehus med kritiske skader.

Karusellen, som har fått navnet «Fire Ball», hadde nylig blitt godkjent under flere inspeksjoner samme dag, opplyser lokale myndigheter.

Under en pressekonferanse etter ulykken bekreftet Michael Vartorella, sjefinspektør for sikkerhetsselskapet som ser til karusellene, at det ikke var noen røde flagg da de kontrollerte karusellen.

- Den har blitt kontrollert tre - fire ganger de to siste dagene, sa Vartorella.

Elleve andre karuseller ble ikke åpnet for publikum onsdag da de ikke ble godkjente.

Fløy gjennom lufta

Rhonda Burgess hadde en sønn som sto i kø til en karusell like ved siden av da ulykka inntraff. I et intervju med CNN forteller hun om hva de så og kaoset som oppsto.

- Det var fire personer i hver seterad. En del av karusellen brakk, og minst to personer ble kastet mer enn seks meter før de landet på asfalten, sier Burgess til kanalen.

Guvernøren i Ohio, John Kasich uttrykte sin medfølelse for pårørende under en pressekonferanse i dag.

- Det er vanskelig å forestille seg at du har familier som drar i en fornøyelsespark, også får de en telefon... om en forferdelig ulykke, en forferdelig tragedie, og én av de involverte var en som sto deg nær, sa en tydelig preget Kasich.