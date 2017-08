(Dagbladet): De to partilederene sier de ikke stoler på at det omstridte området forblir oljefritt hvis Ap og Sp danner regjering etter valget.

- Sist Sp hadde sjansen til å vise hvor de sto i denne saken, satte de inn tidenes mest aggressive oljetilhenger i oljeministerstolen, Ola Borten Moe. Han jobbet åpenlyst og offentlig for å åpne området for oljeutvinning og ga blanke i om andre røster i partiet sa noe annet, sier Rasmus Hansson, til Dagbladet.

Han tror som Sp kommer til å forhandle bort Lofoten mot noe de er mer opptatt av. Det holder Skei Grande med i.

- Vi stoler ikke på dem. Det var de som foreslo å bygge ut Lofoten sist. Det Ola Borten Moe foreslo, er egentlig det samme som kompromisset Ap gikk inn for på landsmøtet i år, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

Dette kompromisset går ut på å holde Vesterålen og Senja oljefritt, men åpne for boring i deler av Lofoten.

Avviser tvil

Nestleder og tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe, avviser at han jobbet for å åpne for utvinning i det omstridte området.

- Dette var ikke regjeringens politikk og ble heller ikke gjennomført. Det er beviselig feil, sier han.

To letebrønner ble boret i Lofoten, området som kalles Nordland 6, i år 2000, før det ble satt på vent etter sterk kritikk fra miljøorganisasjoner. Før Senterpartiets landsmøte i 2013, lanserte Borten Moe et forslag om å åpne det igjen. Borten Moe mener det blir noe annet.

- Det er et område som formelt er åpnet og satt på vent, sier Borten Moe, og understreker at dette var et forslag som ikke ble vedtatt.

- Jeg ledet programarbeidet i Sp som i år la fram et enstemmig forslag om at de ikke skulle åpnes for utvinning i disse områdene. Partiet har et veldig tydelig vedtak om dette. Det er ingen tvil om hva Sp har vedtatt og mener, sier han.

- Er Sp en garantist for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja i en regjering uten SV?

- Dette er en sak som betyr mye for oss og vi liker ikke Aps forslag, men vi stiller ingen ultimatum, sier Moe.

Debatt i Svolvær

Lørdag møtes blant annet MDG og Sp til debatt om miljøpolitikk i Svolvær i Lofoten.

Sps andre nesteleder Anne Beathe Tvinnereim stiller for Sp.

Hun avviser kontant at partiet kan komme til å forhandle vekk vern av området.

- Vi har et klinkende klart vedtak på at det ikke skal bores etter olje her. Det ligger i ryggmargen på Sp at de fornybare ressursene må trumfe oljen når de kommer i konflikt slik som de gjør her. Vi har merket oss det såkalte kompromisset til Ap, som ikke er tilfredsstillende i forhold til fisken. Det sikreste kortet for de som er opptatt av å sikre fiskeressursene er et sterkt Sp i regjeringsforhandlingene, sier hun.

Men heller ikke Tvinnereim vil gi noen garantier på Sps vegne.

- Vi bruker ikke ultimatumsbegrepet, men denne saken er veldig viktig for oss. Jeg føler meg helt sikker på at en ny regjering ikke kommer til å åpne for å utrede dette området, sier hun.

-Trenger et tredje parti

MDG og Venstre mener det må inn et tredje parti i en eventuell rødgrønn regjering, men hvilket, er de uenige om.

- Det ekstremt viktig at MDG kommer i en posisjon på Stortinget som gjør at vi kan hindre at Sp sammen med Ap selger ut Lofoten, Vesterålen og Senja, mener han.

Hansson mener at SV ikke gjorde en god nok jobb som miljøparti i den forrige regjeringen, siden utslippene gikk opp i perioden og SV var med på å åpne flere oljeområder.

Venstre-leder Trine Skei Grande heier imidlertid på SV som miljøparti på rødgrønn side:

- Det er bare to parti som kan sikre Lofoten, det er Venstre og SV. Vi har gjort det tre ganger hver. MDG har spilt seg utover sidelinja når verken H eller Ap vil samarbeide med dem, sier Trine Skei Grande.

SV-leder Audun Lysbakken vil ikke gå i klinsj med Sp, men mener at SV vil være garantisten.

- Jeg har ikke tenkt å angripe andre partier som deltar i alliansen for LoVeSe, og stoler på at alle vil være villige til å sette hardt mot hardt. SV og Sp kommer uansett til å måtte gjøre denne jobben sammen, for Ap og Sp får ikke flertall uten oss, sier han.

Tar ikke nei for nei

Jonas Gahr Støre har uttalt at et regjeringssamarbeid med MDG ikke er aktuelt, men det hører ikke Hansson på.

- Det hører vi ikke på, det er velgerne som bestemmer, ikke Jonas. Jeg tror ikke han vil stå ved sitt nei når regjeringsmakta avhenger av oss, så det tar vi med stor ro. Slik ble det i Oslo. Det er slett ikke utenkelig av vi kommer i en vippeposisjon, målingene viser at det er realistisk at vi kommer inn med en gruppe på sju. Den som vil bli statsminister må forholde seg til det. Da har jeg liten tro på at de vil nekte å snakke med MDG, sier han.