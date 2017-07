NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg ber Nord-Korea umiddelbart stanse sine programmer for utvikling av langtrekkende raketter og atomvåpen.



Kravet fra NATO kommer to dager etter at Nord-Korea gjennomførte en prøveoppskytning av en interkontinental ballistisk rakett.

- Oppgi alle programmer for utvikling av masseødeleggelsesvåpen en gang for alle og gå i dialog, oppfordret Stoltenberg da han ønsket Japans statsminister Shinzo Abe velkommen til Brussel torsdag.

(NTB)