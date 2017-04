Stoltenberg ble varslet på forhånd om USAs angrep

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg ble orientert på forhånd om at USA hadde til hensikt å angripe mål inne i Syria.

- Vi viser til amerikanske myndigheter når det gjelder angrepet i Syria. Men vi kan bekrefte at generalsekretær Stoltenberg ble informert av USAs forsvarsminister James Mattis i forkant, sier Stoltenbergs pressetalsmann Stein Hernes til NTB.

Det var VG som først meldte at Stoltenberg var blitt orientert på forhånd.

Svar på kjemiske våpen

USA skjøt natt til fredag 59 Tomahawk kryssermissiler mot flybasen Shayrat i Syria. Missilene slo ned klokken 3.45 om natten.

Det er ikke kjent om noen er drept i angrepet, men amerikanske myndigheter sier til NBC at at angrepet var rettet mot fly og infrastruktur, inkludert rullebanen på flyplassen. Lagere, drivstoff, radarer, ammunisjonsbunkere og luftvernsystemer var mål for angrepet.

Ifølge syrisk statlig TV skal de amerikanske angrepene ha vært rettet mot flere militærstillinger. De kaller angrepet for en aggresjon og sier det har ført til «tap». Guvernøren i Homs, Talal Barazi, sier angrepet er ment for å støtte «terroristene på bakken».

Angrepet er en reaksjon etter at Syria skal ha brukt kjemiske våpen mot sivile. Det syriske regimet rettet tirsdag et angrep med ulovlige kjemiske våpen mot byen Khan Sheikhun i provinsen Idlib nordvest i Syria.

Bruken av de ulovlige våpnene har fått verden og Donald Trump til å reagere med avsky på Syrias president Bashar al-Assad.

Jens Stoltenberg gikk onsdag ut og fordømte angrepet fra det syriske regimet.

- Jeg fordømmer de forferdelige angrepene i Idlib, Syria, som drepte flere titalls mennesker, inkludert mange barn, angivelig gjennom bruk av kjemiske våpen. Dette er den tredje meldingen om bruk av slike barbariske våpen. Alle som er involvert i dette må stilles til ansvar, sa NATO-lederen i en uttalelse.

Over helgen skal Jens Stoltenberg reise over til USA for sitt første møte ansikt til ansikt med Donald Trump. 12. april skal han få møte presidenten i Det hvite hus.