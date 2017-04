Stoltenberg hylles etter Trump-møte: - Hvorfor kan ikke han være presidenten vår?

(Dagbladet): Natos generalsekretær Jens Stoltenberg (58) sto i dag på podiet i Det hvite hus med USAs president Donald Trump (70)

Der kom de to fram til at Nato bør spille en enda større rolle i bekjempelse av internasjonal terror. Samtidig ble de to lederne enige om at Nato-landene i større grad må følge opp det offisielle målet om at medlemslandene skal bruke to prosent av brutto nasjonalprodukt på forsvar. Begge kom også med et budskap om at Vesten må ha et bedre forhold til stormakten Russland.

Jens Stoltenberg 2020 — strong record as a social democrat, outsider credibility, tough on Russia. — Matthew Yglesias (@mattyglesias) April 12, 2017

Samtidig med Stoltenberg-møtet står altså Trump overfor diplomatiske og store internasjonale kriser. Men også på hjemmebane sliter han.

Splittende

På popularitetsmålinger har Trump hatt en verre start enn alle andre presidenter i morderne tid. I skrivende stund er drøye 52 prosent av amerikanerne misfornøyd med jobben Trump gjør, 84 dager inn i presidentperioden.

Med seg på scenen hadde den splittende presidenten med seg den tidligere norske statsministeren gjennom over åtte år. Siden har han gjort seg bemerket i internasjonal toppolitikk med ledervervet i Nato.

Virker som Jens klarte seg bra, her fra NBC Nightly News sin Facebook-feed: pic.twitter.com/j9Qhsf7Hxe — Kjetil H. Dale TV 2 (@khd) April 12, 2017

Bemerket gjorde han seg også blant amerikanere som fulgte pressekonferansen med ham og Donald Trump onsdag kveld.

Reaksjonene er selvsagt delte, men da pressekonferansen pågikk sent onsdag kveld, var mye av det å spore på sosiale medier skryt til Stoltenberg.

- Jens Stoltenberg, enda en utenlandsk politiker med en mer sammenhengende engelsk enn den amerikanske presidenten, skriver utenriksreporter for den amerikanske avisa Washington Post, Ishaan Tharoor.

Jens Stoltenberg, yet another foreign statesman whose English is more coherent than that of the American president — Ishaan Tharoor (@ishaantharoor) April 12, 2017

- Jens Stoltenberg 2020 - sterk bakgrunn som sosialdemokrat, kredibilitet som outsider og tøff mot Russland, skriver blogger og forfatter Matthew Yglesias som en spøk om presidentvalget i USA 2020.

Der kan selvsagt ikke Jens Stoltenberg - som både er født i Norge og er norsk statsborger - stille.

English is not even Gen. Stoltenberg's first language, yet he runs circles around Trump in joint press conference. pic.twitter.com/OSKDE8oyhL — Girls Really Rule. (@girlsreallyrule) April 12, 2017

- Denne Stoltenberg-karen er briljant. Hvorfor kan ikke han være presidenten vår, skriver Twitter-bruker Gilbert Hetherwick.

- Tittet på Stoltenbergs talerstol

Stemningen var gemyttlig da Stoltenberg og Trump møttes. De ble først fotografert smilende i Det ovale kontor mens de ga hverandre et håndtrykk. Etter et møte på rundt én time holdt de en felles pressekonferanse.

Mens Donald Trump er kjent for sin til tider utbasunerende og direkte stil, la flere på sosiale medier merke til at Stoltenberg var godt forberedt på temaene og spørsmål fra pressen. Både han og presidenten tok seg god tid med å svare på spørsmålene fra pressekorpset i salen.

Selv om Nato-generalsekretæren snakker engelsk med en ganske markant skandinavisk aksent, fikk han også skryt av enkelte for forståelig og sammenhengende språk.

VERY IMPRESSED by what I saw and heard from @POTUS @realDonaldTrump and NATO secretary general Jens Stoltenberg. Very strong indeed. -VJ — RealVinnieJames (@RealVinnieJames) April 12, 2017

- Trump fortsetter å titte over på Stoltenbergs talerstol for å se på talen mens Stoltenberg leser den, skriver storavisa The Guardians Washington-korrespondent, David Smith.

En god tone

- Vi hadde en god tone. Det var en ryddig og god samtale. Det er nyttig og nødvendig å ha denne typen møter med USAs president, sa Stoltenberg til Dagbladet etter det som var hans første møte med USAs president Donald Trump i Det hvite hus.

comparing Trump's speaking ability to the NATO Sec General is like an SNL skit. Stoltenberg is articulate, concise, and gives actual answers — Beau Regards (@LilBeauSheep) April 12, 2017

De to satt alene sammen og diskuterte i 15 minutter i Det ovale kontor før medarbeiderne deres kom inn for å delta. I sofaen på Trumps side, satt forsvarsminister James Mattis, stabsjef Reince Priebus og hans nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R. McMaster. Ifølge Dagbladets opplysninger tok særlig Mattis og McMaster ordet under møtet. Trump selv stilte uten notater.

- Et flott møte med Natos generalsekretær. Vi ble enige om viktigheten av å få land til å betale deres rettferdige andel og å fokusere på truslene fra terrorisme, skrev Trump selv på Twitter etter møtet.

Trump keeps peering at Stoltenberg's lectern to look at the speech as Stoltenberg reads it. — David Smith (@SmithInAmerica) April 12, 2017

Etterpå hadde heller ikke Stoltenberg noe å utsette på møtet. Selv opplevelsen av Trumps beryktede håndtrykk, som har stjålet overskriftene i møter med andre statsledere, var han fornøyd med.

- Jeg opplevde det som et helt normalt håndtrykk. Jeg kan ikke fatte at det er noen sak. Jeg har trykket mange hender i mitt liv, og oppfattet ikke det som spesielt annerledes enn andre håndtrykk, sier Stoltenberg.

@business just embarrassing Stoltenberg sounds like a professional Trump sounds like a car salesman — Diane Fields (@picnicmetoo) April 12, 2017