Stoltenberg vurderer å sende flere soldater til Afghanistan

Stoltenberg viser i et intervju med tyske Welt am Sonntag til det han kaller en utfordrende sikkerhetssituasjon som bakgrunn for at NATO nå veier for og imot å sende flere soldater til Afghanistan. Den 28 nasjoner store alliansen er i landet med rundt med 13.000 soldater for å hjelpe det lokale forsvaret med trening, opplæring og rådgivning.

Beslutningen om å øke, og eventuelt forlenge, tilstedeværelsen i Afghanistan er ventet i løpet av mai.

Taliban har intensivert sin militære aktivitet etter at NATO trakk sine kampstyrker ut av Afghanistan i 2014, hvilket er blitt fulgt av en økning i antall militære og sivile ofre for angrepene. Så sent som sist uke lyktes Taliban-opprørere utkledd som afghanske soldater å drepe 135 rekrutter i Mazar-i-Sharif – hvor deler av den norske kontingenten var utplassert – nord i landet.

NATO ønsker også en større rolle i kampen mot internasjonal terrorisme, spesielt ved å trene lokale styrker, understreket Stoltenberg i intervjuet. I tillegg til sitt engasjement i Afghanistan og Irak, har NATO kapasitet til å gjøre enda mer, sa han.

