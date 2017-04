Stor politiaksjon etter at flere skudd ble avfyrt på Jessheim. To personer pågrepet

(Dagbladet): Sent lørdag kveld iverksatte politiet på Romerike en større aksjon etter en skuddveksling på Jessheim.

Politiets beredskapstropp ble også tilkalt fra Oslo. Det forteller operasjonsleder Ronny Årstein i Øst politidistrikt Romerike til rb.no.

- Der er det en person som har skutt flere skudd med et halvautomatisk våpen. Dette er det flere som har hørt og sett. Ved en så dramatisk melding tar vi ingen sjanser og beredskapstroppen ble tilkalt fra Oslo, sier han.

Ingen personer skal ha blitt skadd av skuddene, og det er foreløpig uklart hvor mange skudd som ble løsnet, men det er funnet flere tomhylser i området.

Politiet aksjonerte også sammen med beredskapstroppen mot en leilighet på Jessheim. Her pågrep de to personer.

- Etter at vi fikk lokalisert leiligheten gikk selve pågripelsen uten dramatikk. Vi fikk raskt kontroll på to personer. Den ene av disse har overfor politiet erkjent at han har løsnet skudd, sier Årstein.

I leiligheten ble det funnet «en rekke» våpen. Disse skal være lovlige, men det er ikke klart for politiet hvorfor de aktuelle personene var i besittelse av flere våpen.

De to blir nå tatt inn til avhør.