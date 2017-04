Stor politiaksjon på Øresundsbroen: Politiet vil ikke si hva det gjelder

Det svenske politiet jakter mistenkte kidnappere etter at en jente på 15 år ble bortført fra en skole i Karlskrona, skriver den svenske avisen Expressen.

- Det skal være to mistenkte involvert, sier Stephan Söderholm, talsmann for politiet.

Politiet jakter på kidnapperne

Ifølge Aftonbladet skal politiaksjonen være på grunn av en kidnapping av en 15 år gammel jente. Hun skal ha blitt bortført fra skolen.

Mer enn fire timer etter at bortføringen skal ha funnet sted, ble jenta funnet uskadd på et tog i Landskrona, innelåst på et toalett.

Politiet bekreftet tidlig at en politiaksjon var i gang, på grunn av en hendelse i Sør-Sverige, men var ellers tilbakeholdne.

- Det var en risiko for at en bil ville forlate landet, sier Söderholm til Expressen.

Ifølge Aftonbladet skal det være mer enn én person som jaktes for forbrytelsen.

Politikontroll på Øresundsbroen

En stor politiaksjon på Øresundsbroen gjorde at broen var delvis stengt i retning mot Danmark. Alle biler som kjører mot Danmark blir kontrollert av svensk politi.

Kun to kjørefelt var åpne på bomstasjonen ved Øresundsbroen. Men etter klokken 17:15 skal trafikken ha fungert som normalt igjen, skriver Sydsvenskan.

Den danske avisen Ekstra Bladet har vært i kontakt med pressevakten for Øreundsbroen. Han bekrefter at politiet er på stedet.

- Jeg vil overlate politiet til å bekrefte hva dette dreier seg om. Politiet har kontroll på alle biler i retning mot Danmark. I den forbindelse er det flere av kjørefeltene stengt, og det kan bety lenger ventetid, sier pressevakten for broen, Jens Gender.

Gender opplyser om at aksjonen på broen skal nå være over, og broen skal være åpen i begge retninger.