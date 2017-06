Stor redningsaksjon etter flodbølger på Grønland

(Dagbladet): Klokka 22.15 lokal tid begynte en større redningsaksjon med politi og flere helikoptere nordvest på Grønland.

Forsvarsavdelingen Arktisk Kommando er også kalt inn.

Dette etter at oversvømmelser rammet bygda Nuugatsiaq, før flodbølger traff land ved Uummanaq og Illorsuit. En video tatt ved sistnevnte småsted, referert til av Ekstra Bladet, viser bølger som treffer byen.

Liselotte Bøhm ved Grønlands politi kan klokka 11.00 ikke si noe om hvor mange som er rammet av vannmassene.

- Det er fortsatt for tidlig å si. Vi kan bekrefte at det er materielle skader, sier Bøhm til Dagbladet.

Har evakuert 36

Hun forteller at redningsmannskapene for øyeblikket har evakuert 36 mennesker fra de utsatte områdene. Samtidig avkrefter hun at områdets administrative sentrumet Upernavik er rammet.

- Det stemmer ikke. Vi fortsetter å evakuere de aktuelle områdene, opplyser politiets talsperson.

Ubekreftede rapporter

Politiet ber folk trekke oppover i terrenget, og om å unnlate å bruke mobilnettet unødig. En pårørendetelefon er opprettet.

Det lokale mediet KNR rapporterte tidligere i dag om meldinger om flere døde og skadde, samt bilder av større ødeleggelser på sosiale medier .

Politiet kan ikke bekrefte dette overfor Dagbladet.

- Det jeg kan si, er at store bølger har rammet nordvest på Grønland, og at vi er i full gang med å evakuere folk fra Nuugaatsiaq til Uummannaq, sa Liselotte Bøhm ved Grønlands politi klokka 08.55 norsk tid.

- Vi vet ikke hva som er årsaken til bølgene, legger talspersonen til.

Jordskjelv

Årsaken til de store bølgene i Ummanaq-fjorden er uklare.

Danske TV 2 skriver imidlertid at et jordskjelv med 4.0 i styrke rammet 30 kilometer nord for Nuugaatsiaq, en bygd med rundt 100 innbyggere, lørdag kveld lokal tid.

Samme kanal skriver at ytterligere ressurser blir sendt fra Kangerlussuaq.

Mulig skred

En mulig utløsende årsak, ifølge geolog Trine Dahl Jensen ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, et større skred.

Overfor DR sier hun at store jordskjelv er uvanlige på Grønland.

- At et skred har funnet sted og falt ut i havet, er en god gjetning. Det kan ha utløst en tsunami, sier Jensen til den danske kanalen.

Offisielle myndigheter har ikke bekreftet at et skred har funnet sted.

