Storavis sendte ut ufrivillig «nazihyllest» til president Donald Trump

(Dagbladet): Den amerikanske avisa New York Posts app ble hacket 1. april. Hackerne sendte ut push-meldinger, som blant annet inneholdt teksten «Heil President Donald Trump», melder nyhetsbyrået AP.

Avisa beklaget hendelsen, kort tid etter at brukere av appen hadde fått en rekke uvanlige push-meldinger.

- Vårt push-system ble hacket i kveld. Vi jobber med å rette opp problemet. Vennligst aksepter vår beklagelse, skriver avisa i en uttalelse.

Meldingene, som tilsynelatende var rettet mot Trump, fortsatte å komme. En melding sa blant annet: «Åpne hjertet ditt for dem du ikke forstår. Lytt til dem du frykter og ser ned på.»

Meldingene inkluderte også deler av teksten til Nirvana-sangen «Come As You Are»: «Take your time, hurry up, the choice is yours, but dont be late...», skriver AP.