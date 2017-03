Storbritannia forlater EU, uten å nevne EØS. - Det er skuffende og farlig for oss

(Dagbladet): Storbritannia startet i dag den formelle utmeldingen av EU, etter at statsminister Theresa May sendte et brev til EU-president Donald Tusk, der hun erklærer landets intensjon om å forlate unionen.

I et seks siders langt brev legger hun fram Storbritannias ønsker for en utmelding, og hva de ser for seg å få i forhandlingene om en ny avtale med EU. De har to år på seg til å forhandle, hvis ikke forlater Storbritannia unionen, med eller uten en avtale.

- Jeg synes dette er en veldig forsonende tone. De går klart inn for en egen handelsavtale med så god adgang til det indre marked som overhodet mulig. Det er veldig spennende, og Storbritannia er mye mer ambisiøse og mindre skyttergravsinnstilt enn vi har sett tidligere, sier Paal Frisvold, partner og daglig leder for Geelmuyden Kiese Brussel, til Dagbladet.

Bekymret for Norge

Han er den norske lobbyisten med kanskje lengst fartstid opp mot EU-systemet. Han er nå bekymret for Norge i signalene Storbritannia sender.

Mens EU nå kan sitte og samarbeide med Storbritannia om hovedsakelig nye handelsavtaler, blir Norge sittende utenfor. Som EØS-medlem kan ikke Norge gjøre egne avtaler med et EU-land, noe britene fortsatt vil være så lenge forhandlingene pågår.

- EØS-avtalen nevnes ikke. Det er skuffende og farlig for oss. Det er dårlig arbeid av regjeringen, sier Frisvold til Dagbladet.

Han mener Mays forslag eksplisitt burde inneholde en formulering om at britene også ønsker å forlate Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), der Norge er medlemsland.

- Jeg vet ikke om det bare er fordi de overser Norge, eller fordi de holder døra åpen for å bli i samarbeidet. Norge burde ha krevd det. De burde sendt en melding til det britiske Utenriksdepartementet med beskjed om at de også må komme til en avtale med Norge når de er ute av unionen.

- Når de går ut av EU, står vi uten noenting. Storbritannia er vårt viktigste eksportland. Her er det Norge som går mot en «cliff-edge». Vi blir et hull i avtaleverket og står alene uten avtale. Regjeringen har sagt vi skal vente og se, og den holdningen går ikke nå, sier han, og mener Norge bør kreve at EU i forhandlingene åpner et unntak for at Norge kan forhandle med Storbritannia selv.

Forstår ikke hva EU kan tilby

Direktør of professor ved ARENA Senter for europaforskning, Erik Oddvar Eriksen, er ikke like bekymret for Norges framtid.

- Storbritannia kan ikke forhandle med oss før de er ute av EU, men jeg tror ikke det er så stort problem. Reguleringene gjelder også for Storbritannia framover, og jeg er ikke redd for at dette rokker ved EØS. EØS står fast og har prioritet fra EU-hold. Spørsmålet er selvsagt hva som skal skje etterpå, men det er langt framme, sier Eriksen til Dagbladet.

Han betegner deler av brevet fra May som en «soft Brexit» og påpeker at de kan være villig til å godta en del ting de ikke har ønsket tidligere. I prinsippet ønsker britene å unngå én av EUs fire friheter: fri flyt av mennesker. Samtidig ønsker de større uavhengighet fra EUs omfattende reguleringer.

Etter mer enn 40 år er Storbritannia tett innvevd i EU gjennom felles tjenester og institusjoner. Ved årsskiftet gjaldt over 20 000 lover og reguleringer fra EU i Storbritannia, og disse kan måtte endres, erstattes eller avskaffes når landet går ut.



- Hvis de ender med å godta EU-domstoler og indre organer som ESTA og EFTA, er de straks i Norges situasjon og tar inn ting de ikke har innflytelse over , sier Eriksen.

- Jeg forstår ikke hva EU har å tilby. Det må i så fall innom 24 land, og ser ut som et fullstendig mareritt. En handelsavtale kan ta opp til ti år, og jeg ser ikke hvordan det skal være mulig å komme seg ut uten å få et voldsomt økonomisk tilbakeslag, sier han.

- Et mørkt kapittel

Europaminister Frank Bakke-Jensen sier Norge vil komme så tett på brexitforhandlingene som de formelle reglene tillater.

- Brexit er et mørkt kapittel i Europas historie. Men de signalene jeg får om prosessen som nå skal komme, forteller meg at EU er en organisasjon som vil takle også dette, sier Bakke-Jensen på telefon til NTB.

- Får vi være så tett på som vi hadde håpet?

- I utgangspunktet hadde vi håpet at vi kunne sitte ved forhandlingsbordet. Det får vi ikke. Men vi har fått løfter fra begge sider om at vi skal få sitte så tett på som prosedyrene tillater. Det er vi veldig fornøyd med, sier Bakke-Jensen.

- Lukter EØS

I brevet fra May heter det blant annet:

«Vi burde prioritere hvordan vi håndterer rammeverket for regulering videre for å sørge for rettferdig og åpen handel, og hvordan vi løser konflikter».

- Det betyr jo at de ønsker å være en del av de regulative mekanismene for å løse konflikter. Spør du meg, lukter det veldig EØS, sier Frisvold.

I Mays brev heter det blant annet:

«Oppgaven foran oss er momentan, men den bør ikke være for stor for oss. Institusjonene og lederne i EU har tross alt lyktes i å føre sammen et kontinent herjet av krig til en union med fredelige nasjoner, og støttet utviklingen av diktaturer som er blitt demokratier»-

- Hun sammenlikner den fighten vi skal ta nå med de store fredsprosessene på kontinentet. Det er ganske oppsiktsvekkende, og viser at det handler om sikkerhet og global makt for kontinentet.

Både Eriksen og Frisvold peker på at EU er eksperter på å forhandle, og begge tror EU og Storbritannia vil nærme seg hverandre.

Frisvold og GK Brussel går nå i gang med en rapport for å kartlegge britisk utmelding.

- Svensk og dansk næringsliv har gjort det, mens vi glimrer med vårt fravær. Jeg skulle gjerne sett at regjeringen var mer offensiv og la fram konkrete ønsker for forhandlingene, sier han.

Prinsippene i forhandlingene * Dette er prinsippene for Brexit-forhandlingene som Storbritannias statsminister Theresa May foreslår i sitt brev til EU-president Donald Tusk: * Forhandlingene bør være konstruktive og bygge på gjensidig respekt og ønske om videre samarbeid: Storbritannia søker ikke om å bli værende i EUs indre marked. * Borgernes interesser bør settes først: En avtale som sikrer rettighetene til britiske borgere i EU og EU-borgere i Storbritannia bør ha prioritet. * Målet bør være en omfattende avtale: Avtalen bør sikre et fortsatt nært økonomisk og sikkerhetsmessig samarbeid. * Partene bør arbeide for å sikre stabilitet for investorer, næringsliv og enkeltborgere: Overgangsordninger er ønskelig. * Det må legges spesielt vekt på Storbritannias fremtidige forhold til republikken Irland og videreføring av fredsprosessen i Nord-Irland. * Samtalene om spesifikke detaljer bør starte raskest mulig, men de største utfordringene bør prioriteres. * Samarbeidet om å fremme felles europeiske verdier bør videreføres.