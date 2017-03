Storbritannia har startet den formelle prosessen for utmelding av EU

After nine months the UK has delivered. #Brexit — Donald Tusk (@eucopresident) March 29, 2017

EUs president Donald Tusk har mottatt brevet fra statsminister Theresa May der Storbritannia formelt erklærer at landet har til intensjon å forlate EU.

Nyhetsbyrået AP skriver at Storbritannia fortsatt kommer til å være medlem av EU mens forhandlingene pågår, men at dagens brev er et historisk og sannsynligvis irreversibelt skritt.

- Den uvirkelige drømmen går i oppfyllelse. Nå er det ingen vei tilbake, twitret Nigel Farage, tidligere UKIP-leder og brexit-forkjemper, i forbindelse med dagens hendelse.

Parlamentet godkjente i midten av mars brexit-planen til statsminister Theresa May, som gjorde at hun kunne utløse artikkel 50 i Lisboa-traktaten og starte forhandlinger med EU.

Mays mål har vært at artikkel 50 skulle utløses innen slutten av mars, slik at den to år lange utmeldingsprosessen kunne starte.

I går ble det klart at Skottland vil gå inn for å avholde en ny folkeavstemning om uavhengighet fra Storbritannia, som et resultat av britenes utmelding av EU.

Førsteminister Nicola Sturegon fikk i går støtte for ny folkeavstemning i landet, etter en avstemning i det skotske parlamentet. 69 medlemmer stemte for Sturegons forslag, mens 59 stemte mot.