(Dagbladet): USA hevder å ha slått ut en femtedel av flyene til den syriske hæren.

Det melder BBC i forbindelse med et G7-møte i Italia.

Kanalen siterer landets forsvarsminister James Mattis som advarer Assad-regimet mot «å noen gang bruke kjemiske våpen».

- Den syriske regjeringen har mistet evnen til å fylle bensin og hente bomber fra Shayrat-flyplassen, sier Mattis.

Raser mot Russland

Samtidig hamrer Storbritannia og utenriksminister Boris Johnson løs mot Syria og Russland.

Russland har vært skarp i sin kritikk mot USA etter missilangrepet mot Shayrat-flyplassen.

Dette på tross av at den syriske regjeringen angivelig rammet sivile med kjemiske våpen sist tirsdag.

- Putin forgifter ryktet til Russland ved å fortsette å støtte en fyr som forgiftet sitt eget folk, sier Johnson, ifølge BBC, om et angrep som rammet Khan Sheikhoun i provinsen Idlib.

Angrep luftbase

Ifølge organisasjonen SOHR ble minst 86 drept der.

Meldingene om store dødstall fikk USAs president Donald Trump til å handle.

- Det kjemiske angrepet er forferdelig. Det rammet kvinner, små barn og til og med små babyer. Det forferdelige angrepet fra Assads regime kan ikke tolereres, sa Trump før 59 missiler ble fyrt av mot den syriske flyplassen.

Russisk kritikk

Det syriske regimet avviser selv at det står bak angrepet i Khan Sheikhoun.

Også Russland har vært klare på hva de mener om USAs inntreden. De ser på Assad som en verdifull alliert i kampen mot IS.

- Vi kommer fra nå av til å reagere strengt mot all aggresjon mot Syria og kryssing av røde linjer, uansett hvem som gjør det, skrev Russland i en felles uttalelse med Iran og militsen Hizbollah.

Diskuterer Russland

Representanter for USA og deres allierte er for øyeblikket i Italia. Et av hovedtemaene er hvordan de kan få Russland til å slutte å støtte Assad.

For øyeblikket er de på full kollisjonskurs med stormakten i øst.

Dette ettersom USA tidligere har lovet å slå hardt ned på Syrias hær, dersom de begår krigshandlinger amerikanerne mener ikke er akseptable.

- Hvis dere gasser en baby eller slipper en tønnebombe på uskyldige mennesker, vil dere oppleve et svar fra denne presidenten, sa Sean Spicer, talsmann ved Det hvite hus, ifølge NTB.