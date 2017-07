De 50 personene som er evakuerte i Utvik i Sogn og Fjordane vet ikke når de får dra hjem.



– Akuttfasen er over, men det er fortsatt høy vannføring i elvene i Utvik, forteller stabssjef Odd Arve Solvåg i Vest politidistrikt til NTB.

Flere steder i Nordfjord i Sogn og Fjordane er hardt rammet av regnværet som startet søndag kveld. Bygene vil fortsette i flere dager framover.

– Det verste er over, og det blir stadig minkende aktivitet av de kraftige bygene, betrygger meteorolog Mariann Foss ved Meteorologisk institutt.

Utvik isolert – tørt i Innvik

I Sogn og Fjordane er tre steder særlig rammet: Sandane og Breim i Gloppen kommune og Utvik i Stryn kommune.

Ved målestasjonen i Stryn regnet det 15 millimeter på en time mandag ettermiddag. Regnbygene er lokale, slik at selv om Utvik er isolert, er det lite regn 8 kilometer lenger nord, i Innvik.

– De største nedbørsmengdene kan ha kommet steder uten målestasjoner, mener Foss.

Begge elvene som renner gjennom Utvik gikk over sine bredder. Dermed ble Utvik sentrum helt isolert mandag, og strøm og vann ble kuttet. Det er store materielle skader, men ingen personer er skadd.

Politiet opplyser til NTB at 50 personer, både turister og fastboende er evakuert, og at de venter på NVEs evaluering av skadeomfanget før de evakuerte får dra tilbake.

– Jeg tror ikke det skjer i dag, sier Solvåg til NTB.

Fylkesvei 60 forblir stengt ved Utvik, to broer er vekk og Utvik er uten veiforbindelse. Vegvesenet regner med at veien vil være stengt i en uke.

Sivilforsvaret bistår

I Breim måtte brannvesenet redde to personer fra en isolert enebolig, og E39 var stengt i flere timer uten omkjøringsmuligheter.

Sivilforsvaret rykket ut for å bistå brann og politi med evakuering og trafikksikring i både Breim og Utvik.

– Nå er det alle mann til pumpene, sa operasjonsleder Kai Henning Myklebust i Vest politidistrikt til NTB mandag formiddag.

8 cm regn på et døgn

Også lenger øst, i Gudbrandsdalen, skapte regnet store problemer. Der måtte E6 stenges i flere timer fordi et vannmagasin kunne briste overfor veien.

– Vi hadde mye vann på kort tid, men det gikk over og vannet trakk seg fort tilbake, sier operasjonsleder Kjartan Waage i Innlandet politidistrikt til NTB. I Fåvang i Oppland har Meteorologisk institutt registrert 28,3 millimeter på én time, mens Alvdal i Hedmark fikk 21,8 millimeter regn på en time. Det gikk hardt ut over Norges nest høyeste bilvei, fjellveien til Tronfjellet i Alvdal. De øverste to kilometerne av veien ble vasket bort av vannmassene, og lokale anslår skadene til å være i millionklassen, skriver NRK. Den største mengden nedbør ble registrert lenger nord, på Venabu. Der målte meteorologene 76,8 millimeter nedbør mellom klokken 8 søndag og samme tid dagen etter.

OBS-varsel

Lørdag ble det utstedt OBS-varsel for fem fylker i Vest- og Midt-Norge. Det ble advart om kraftige regnbyger og fare for lokale oversvømmelser. Mandag ettermiddag var det fortsatt OBS-varsel for Sogn og Fjordane.

Meteorolog Mariann Foss sier til NTB at innbyggerne i Stryn og Gloppen må være forberedt på regn i flere dager framover. Tirsdag vil tordenværet flytte seg til Møre og Romsdal og Trøndelag.

(NTB)