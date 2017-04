(Dagbladet): 32 000 europeere har svart på spørsmål om alkoholbruk. Dette i forbindelse med EU-prosjektet «Joint Action on Reducing Alcohol Related Harm».

Rapporten tar for seg 19 land, og i den kommer det fram at Norge er blant de landene det er vanligst å drikke i store mengder.

- Vi ligger under snittet på hvor ofte det drikkes, men drikker mye når vi først drikker. Beruselsesdrikking øker risikoen for å skade seg selv og gjøre ting man angrer på, sier seniorforsker Geir Brunborg i Folkehelseinstituttet.

Få avholdsfolk

I Norge oppga fire prosent av de 1493 spurte å ha blitt fysisk skadd på grunn av andres drikking.

Dette er litt over snittet i Europa.

Samtidig er det også få avholdsfolk i Norge.

I for eksempel Italia svarte 35 prosent at de var avholds, mens kun 10 prosent av spurte nordmenn sa at de ikke drakk. Det er under det europeiske snittet på femten prosent, men høyere enn i Danmark.

Der svarte kun syv prosent at de var avholds.

Nordmenn ofte beruset

Undersøkelsen definerte «å være beruset» som å ha drukket alkohol tilsvarende minst seks glass vin for menn.

Når det gjelder kvinner, var antallet enheter fire glass.

Danmark var også landet der flest personer (67 prosent) sa at de var beruset minst en gang i løpet av i fjor.

I Norge var tallet 60 prosent.

Det norske tallet er syvende høyest av de nitten landene som deltok i undersøkelsen.

Menn drikker mest

Brunborg i FHI forteller at flest menn, og særlig unge, oppga at de drakk mye. De drikker også oftere enn norske kvinner.

Når det gjelder årsakene til at nordmenn drikker, sier han at det ofte handler om å føle seg bedre, eller å bli mer sosial.

- Hos avholdsfolkene er det mer komplisert. Du har kvinner som ikke drikker fordi de er gravide, folk som er avholds av religiøse årsaker og mennesker med en diagnose som gjør at de ikke bør drikke, forteller Brunborg.

Skille mellom nord og sør

Han legger til at landene i undersøkelsen delte seg i to hovedgrupper.

Land som ligner på Norge befinner seg hovedsaklig i Nord-Europa, mens Sør-Europa i større grad er preget av mindre, men mer regelmessig drikking.

- I Sør-Europa har de også annerledes holdninger til det å drikke. Å være synlig beruset er mer skambelagt enn i Norden, og folk forsøker å skjule det mer, forteller Brunborg.

Forskeren sier følgende om å drikke alkohol jevnlig over en lengre periode:

- På denne måten forgifter man seg selv langsomt, og blir mer utsatt for leverskader og kreft.

Gamle folk drikker mer

Undersøkelsen er den første av sitt slag. Den tar dermed ikke utgangspunkt i hvordan utviklingen har vært over lengre tid.

Da Dagbladet spør seniorforsker Brunborg om den generelle utviklingen i Norge, trekker han fram økt alkoholkonsum blant eldre.

- Eldre folk, og særlig kvinner, drikker mer enn de gjorde før. Det er gjort lite forskning på konsekvensene av dette, sier han til Dagbladet.

En annen tendens er at færre mindreårige drikker.

- Fra midten av 1990-tallet sank andelen ungdomskoleelever som drakk seg fulle drastisk. Det kan være flere årsaker til dette, men utviklingen kom i takt med at ungdom generelt har fått et mer strukturert liv, tror Geir Brunborg.