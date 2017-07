Støre gir ikke opp rødgrønn reprise

(Dagbladet): SV har stilt fem ufravikelige krav til Ap og Senterpartiet, som de sier de må få gjennomslag for dersom de skal gå i regjering eller ha samarbeidsavtale med sine tidligere partnere etter valget.

Denne uka skjerpet de kravene ytterligere, til tross for at både Sp og Ap har mottatt kravene med lunken respons.

- Med dette tar SV to skritt bort fra en rødgrønn regjering, sa Sps Marit Arnstad til Dagbladet tidligere denne uka.

Tror ikke det er ultimatum

Ap-leder Jonas Gahr Støre er mer optimistisk.

- Det viktigste er at vi er enige om hovedsaker. Jeg nærmer meg jo uenighetssakene med et overskudd av velvilje på at vi kan finne løsninger. Så vet jeg at SV er tøffe forhandlere som kan sakene sine godt, og som er tøffe på det de er opptatt av. Samtidig har vi oppfattet at SV ikke opererer med ordet ultimatum, sier Støre til Dagbladet.

- Er det ikke nettopp det de har gjort?

- Nei, ordet ultimatum er så kategorisk. De stiller beinharde krav ja, men vi har gode erfaringer med å finne gode løsninger med dem.

- Du mener ikke det er ultimatum når det kommer til stykket?

- Nei, jeg tror det er mulig å forhandle, og har gjort det med SV før, og funnet gode løsninger. Så har jeg respekt for at SV vil avvente valgresultatet for å se om de er åpne for å påta seg regjeringsansvar, men hvis de etter valg og samtaler kommer fram til at de ønsker det, er jeg trygg på at vi kan forhandle gode løsninger, sier Ap-lederen.

Foretrekker flertallsregjering

I dag, bare sju uker før valget, er det fortsatt i det blå hvem som havner i regjering dersom Ap-lederen vinner valget.

Ap-lederen holder døra åpen til både Sp, SV og KrF. Han leder gjerne en flertallsregjering, men ikke for enhver pris.

Hvis det ikke går an, er han klar for å styre en mindretallsregjering.

- En flertallsregjering må bli enige om å gjøre det viktigste for Norge til det viktigste i politikken. Hvis ikke det er mulig, må vi vurdere om det er mulig å gjøre det ut fra et mindretall, enten ved at vi tar det mindretallet alene, eller at vi gjør det med andre partier, sier Støre, som påpeker at Ap har vist tidligere at de har klart å styre i mindretall med ordnede forhold i Stortinget.

- Slik du vurderer det nå: Ligger det an til en Ap/Sp-regjering, og så er det en bonus for dere om dere får med flere?

- Jeg vil gjerne holde på budskapet om at vi har en åpen dør til de som vil bytte ut Høyre/Frp-regjeringen, og som har sammenfallende syn med Ap på hovedområdene. Det er SV og Sp. Så har vi sagt at vi også holder døren åpen til sentrum, nærmere bestemt KrF. Venstre har utelukket seg selv, sier han.

Mer stabilitet

Han vil altså - fortsatt - ikke si noe om hvem han helst vil samarbeide med av SV og KrF, og åpner også for at det går an å ha et avklart samarbeid med begge.

SV-listetopp Kari Elisabeth Kaski er imidlertid tydelig på at SV ikke kommer til å gi seg på de fem hovedkravene sine.

- Vi vil kunne inngå kompromisser på mange områder bortsett fra disse kravene. Dem må vi få gjennomslag for for å kunne gå inn i en regjering eller ha samarbeidsavtale, sier Kaski.

- Sånn jeg tolker uttalelsene til Jonas, mener han at forskjellen på oss og MDG at vi ikke stiller noen betingelser for å sette inn Jonas som statsminister i stedet for Erna Solberg. MDG stiller ultimatum i forkant av forhandlingene, det gjør ikke vi. Vi er fullt klar over at det kommer til å bli tøffe forhandlinger, og dem skal vi sitte i, men vi har valgt å spille med åpne kort i forkant både av hensyn til velgerne våre og Ap, sier Kaski.