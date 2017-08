Støre kan ikke utelukke at også Ap selger statlige selskaper

(Dagbladet): Arbeiderpartiet beskylder Høyre og Frp for å selge Norge til utlandet. Partiet sender nå Knut Storberget ut i distriktene for å mobilisere til motstand mot høyresidas næringspolitikk.

- Høyre og Frp har et ideologisk syn på statlig eierskap, hvor de ønsker at staten skal selge seg ned, og det går de nå til valg på å gjennomføre, sier partileder Jonas Gahr Støre til Dagbladet

Han frykter derfor at viktige norske interesser skal havne på utenlandske hender.

- Det er grunn til å tro at potensielle oppkjøpere av våre ledende teknologiselskaper vil være fra utlandet, som ellers i stadig større grad gjennom store ansiktsløse fond. Det er en særs dårlig idé, fortsetter han.

I løpet av de siste fire årene har flertallet på Stortinget hindret regjeringen fra å selge Flytoget. Stortinget stanset også regjeringens ønske om videre nedsalg i Telenor og Kongsberg-Gruppen.

Skjuler politikk

Støre mener det er høyreideologi som får regjeringen til å ville redusere statlig eierskap - ikke tanken om hva som er best for AS Norge.

Han beskylder også Høyre og Frp for å forsøke å dekke over sin faktiske politikk i forkant av valget.

Frp vil... Selge NSB AS.

Selge statens indirekte eierskap i Bring og SAS.

At Avinors monopol avvikles og virksomheten privatiseres.

Omgjøre NRK til aksjeselskap og selge statens aksjer.

Redusere statens eierskap i Telenor ASA. Høyre vil... Delprivatisere Statkrafts utenlandsvirksomhet.

Øke det private eierskapet i statlige selskaper der det er riktig for selskapet og samfunnet.

17 mot 13

Men siden 2000 har også Ap-regjeringer kvittet seg med statlige eierandeler i flere selskaper enn landets borgerlige regjeringer har gjort.

Ap-ledede regjeringer har solgt eierandeler i 17 selskaper. Til sammenligning har borgerlige regjeringer solgt seg ut eller ned i 13 statseide selskaper.

Verdiene høyresiden har solgt er riktignok større enn verdiene Ap-regjeringene har kvittet seg med.

Støre freder ingen

Arbeiderpartiet har de senere årene endret oppfatning i spørsmål som gjelder salg av statlige selskaper. Baneservice AS ville Ap selge i 2016, men nå har partiet snudd.

Jonas Gahr Støre kan heller ikke utelukke at Ap vil selge statlige selskaper i også framtiden.

- Arbeiderpartiet har alltid hatt et pragmatisk syn på industrielle løsninger. Hvis det kommer gode løsninger som er til fordel for statens eierskap og fellesskapet, så er vi ikke prinsipielt mot det. Vi har en pragmatisk tilnærming, mens Høyre og Frp støtter nedsalg av ideologiske årsaker. For dem er mindre statlig eierskap en verdi i seg selv, sier Støre.

- Hvilke selskaper kan du frede fra et statlig nedsalg?

- Vi bruker ikke ordet fredning, men har vært helt tydelige på vår motstand mot Høyres ideologiske nedsalg. I Arbeiderpartiets partiprogram slår vi fast at vi sier nei til salg av strategisk viktige eierinteresser i foretak som Statoil. Flere av selskapene Frp og Høyre ønsker å selge har vi sagt nei til, som Statkraft, Kongsberg Gruppen og Flytoget.

- Du kan ikke gi en garanti mot nedsalg?

- Høyre vil delprivatisere Statkraft. Det sier vi nei til. Vi har heller ingen planer om å selge verken Kongsberg Gruppen eller Flytoget slik Frp og Høyre ønsker.

- Eierskap betyr noe

Tidligere justisminister Knut Storberget er den som har fått i oppdrag å overbevise folket om at Arbeiderpartiets pragmatiske innstilling er bedre enn Høyres påståtte ideologiske tilnærming.

Storberget skal reise fra Alta til Kristiansand for å mobilisere til lokal motstand mot regjeringens holdning til statlig eierskap.

- Dette er spørsmål som er brennaktuelle i hvert hjørne av landet, men med litt forskjellige innfallsvikler. Det er veldig mange som er opptatt av at skogen, jorda og ressursene i dette landet skal være eid av fellesskapet eller norske eiere, sier Storberget.