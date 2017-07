Store ødeleggelser etter jordskjelv i Tyrkia og Hellas

(Dagbladet): To personer er bekreftet døde på øya Kos etter at et jordskjelv med styrke på 6,7 ble registrert utenfor Hellas og Tyrkia, ifølge AFP.

Også den greske øya Rhodos skal ha blitt rammet av jordskjelvet, forteller nordmenn som har kontaktet Dagbladet i natt.

- Grusomt

Skjelvet inntraff rundt klokka 01.30 natt til fredag. Episenteret ligger 10,3 kilometer sør for den tyrkiske byen Bodrum og 16 kilometer fra den greske øya Kos.

- En liten tsunami er bekreftet. Unngå strender i området, men dere er trygge på høyere høyder, tvitrer det europeiske seismologiske senteret EMSC, ifølge NTB.

Mats Jakobsen og kjæresten ferierer på den greske øya Kos. Han forteller at de lå og sov da de våknet av at sengene begynte å flytte på seg.

- Stikkontaktene datt ut av veggen, TV-en datt ned og veggene sprakk opp. Det gikk ganske raskt. Det var helt grusomt, og vi skjønte ikke hva som skjedde. Det stoppet ikke, sier Mats Jakobsen.

Jakobsen, som er fra Bergen, forteller at de etter hvert gikk ut i hotellkorridoren og forteller at de så mye støv i gangene.

- Da vi kom ut var det mye folk i gatene. Ingen får gå inn på hotellet, sier Jakobsen til Dagbladet like før klokka 02 natt til fredag.

Borgermesteren på øya Kos sier flere er skadde etter jordskjelvet og at det har forårsaket ødeleggelser.

Måtte holde seg fast

Martin Tjeldstø og flere venner var på en bar i Bar Street på Kos da jordskjelvet rammet ferieøya.

- Vi sto ved baren og snakket. Først trodde vi at det var bassen, men så fløt spritflaskene rundt omkring. Vi klarte ikke å stå uten å holde oss fast. Alle løp ut, sier Tjeldstø til Dagbladet.

Bergenseren forteller at hotellet deres er evakuert, men sier at de fikk hente bagasjen siden flyet deres går tidlig fredag morgen. Han forteller at han så sprekker i muren og store mengder vann som følge av vannlekkasjer.

Tjeldstø forteller at han også så mur som hadde falt ned fra bygninger i området.

- Begynte å gynge

Tomas Sæthre er på ferie på øya Rhodos. Han forteller at han og samboeren rundt klokka 00.30 våknet av jordskjelvet.

- Jeg og samboeren lå og sov da vi begge våknet av at senga begynte å gynge. Det var som om vi sov i ei campingvogn mens den kjørte, sier Tomas Sæthre til Dagbladet og fortsetter:

- Folk løp ut som galinger. Vi tok med oss det vi hadde av verdisaker og begynte å saumfare sosiale medier for å få informasjon om hva som hadde skjedd, for vi fikk ikke vite så mye av hotellet.



Dagbladet følger saken.