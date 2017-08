Storjury, stevninger og pengejakt i Russland-etterforskningen

(Dagbladet)_ Spesialetterforsker Robert Mueller har oppnevnt en storjury som del av Russland-etterforskningen, melder Wall Street Journal.

Etableringen av storjuryen er et viktig skritt i retning av at det kan tas ut en tiltale. Det er også et tegn på at etterforskningen, som blant annet dreier seg om hvorvidt president Donald Trumps valgkampteam samarbeidet med Russland for å påvirke høstens presidentvalg, er kommet inn i en mer konkret fase, melder NTB.

Ifølge Reuters er det allerede stevnet folk inn for å vitne i forbindelse med Donald Trump juniors, Jared Kushners og Paul Manaforts møte med en russisk advokat i juni fjor. Der skal de ha blitt tilbudt skadelig informasjon om Hillary Clinton.

Jakter presidentpenger

Wall Street Journal sitere to ikke navngitte kilder med nær kjennskap til etterforskningen. De sier til avisa at storjuryen begynte arbeidet sitt i løpet av de siste ukene.

Det hvite hus har kommet med en uttalelse om at de ikke her kjent med at Mueller har opprettet en storjury.

- Storjury-anliggende er vanligvis hemmelig. Det hvite hus er for alt som kan få denne saken til å gå raskere. Det hvite hus er full innstilt på å samarbeide med Mr. Mueller, heter det i uttalelsen fra presidentens advokat Ty Cobb.

En storjury er en gruppe vanlige borgere som bak lukkede dører vurderer bevismateriale og hvorvidt det er begått straffbare handlinger.

Amerikansk etterretning har allerede konkludert med at russiske myndigheter forsøkte å vippe valget i Trumps favør. Muellers etterforskning skal blant annet undersøke hvorvidt Trumps valgkamporganisasjon kan ha deltatt i den ulovlige valgpåvirkningen.

Samtidig melder CNN i kveld at Muellers etterforskere nå konkret etterforsker Trump og hans medarbeidere og samarbeidspartneres verdier. Finansielle bindinger til Russland er blant de mest lovende sporene for å ta saken videre, forteller kilder med kjenneskap til etterforskningen, ifølge kanalen.

- Vil kvitte seg med ham

Det er et år siden FBI åpnet etterforskning mot Russlands antatte valgpåvirkning, og Robert Mueller overtok etterforskningen i midten av mai.

Mueller er tidligere FBI-direktør og ble utnevnt til spesialetterforsker av USAs visejustisminister Rod Rosenstein.

Svein Melby er USA-ekspert og seniorforsker ved Institutt for Forsvarsstudier. Han sa til Dagbladet i forrige uke i forbindelse med bråket rundt justisminister Jeff Sessions at en mulig motivasjon for å legge set ut med Sessions er å få fjernet Mueller.

- Jeg tror Russland-saken er en så stor påkjenning for Trump. Noe sier meg at de forbereder en overgang i Det hvite hus, en operasjon for å kvitte seg med Robert Mueller. Da trenger de noen som kan stå i det vannet, sier Melby.

Ikke-offisielle møter

En rekke personer i Trump-leiren har hatt ikke-offentlige møter med russiske embetsmenn. Det har blant annet kostet én Trump-rådgiver - Michael Flynn - jobben.

Et annet møte som har vekket oppsikt de siste ukene, er Donald Trump Jr. møte med den russiske advokaten Natalia Veselnitskaja i New York i juni i fjor.

Der ble Trump Jr. tilbudt skadelig informasjon om Hillary Clinton.

Trump Jr. har siden det ble kjent forsøkt å tone ned betydningen av møtet ved å forklare at han ikke fikk noe ut av det.

Han har selv karakterisert møtet som «20 bortkastede minutter». Det den russiske advokaten angivelig skal ha villet prate om, var en adopsjonsordning mellom USA og Russland som sistnevnte stanset etter 2009, ifølge Trump Jr.

Trumps svigersønn Jared Kushner og valgkamplederen Paul Manafort også var til stede på møtet.