Stormaktene frykter koreansk katastrofe

USA advarer om en mulig katastrofe hvis ikke mer gjøres for å stanse Nord-Koreas våpenprogram. Kina frykter et militært angrep vil føre til større katastrofer.

Sterke motsetninger mellom verdens mektigste stormakter preget Nord-Korea-møtet i FNs sikkerhetsråd fredag.

– Jeg ber dette rådet handle før Nord-Korea gjør det, sa USAs utenriksminister Rex Tillerson.

Han tok til orde for nye økonomiske og diplomatiske sanksjoner mot Nord-Korea. Konsekvensene kan bli katastrofale hvis ikke mer gjøres for å stanse landets våpenprogrammer, advarte han.

Kina frykter på sin side konsekvensene hvis sanksjonene og diplomatiet ikke fører fram og konflikten leder til krig.

– Bruk av makt vil bare føre til større katastrofer, sa utenriksminister Wang Yi under møtet i Sikkerhetsrådet.

– Kan ende med stor konflikt

USA har de siste dagene understreket at det er best om konflikten med Nord-Korea løses på fredelig vis. Men amerikanerne holder fortsatt muligheten åpen for et militært angrep.

– Det er en mulighet for at vi kan ende med en stor, stor konflikt med Nord-Korea, sa president Donald Trump til nyhetsbyrået Reuters fredag.

– Vi vil veldig gjerne løse dette med diplomati, men det er veldig vanskelig, la han til.

I Sikkerhetsrådet sa Tillerson at det bare er et spørsmål om tid før Nord-Korea blir i stand til å angripe det amerikanske fastlandet. Trusselen om et nordkoreansk angrep på Tokyo eller den sørkoreanske hovedstaden Seoul er reell, ifølge utenriksministeren.

Nord-Korea har de siste årene gjennomført en rekke tester av atomvåpen og langtrekkende raketter. Våpnene er nødvendige for å skremme USA fra å angripe, hevder det nordkoreanske regimet.

Kinesisk forslag avvist

Kinas utenriksminister understreker at verdenssamfunnet må jobbe for å opprettholde fred og stabilitet på den koreanske halvøya og «ikke tillate at kaos bryter ut».

– Akkurat nå er situasjonen på Koreahalvøya veldig spent og ved et kritisk punkt, sa Wang i Sikkerhetsrådet.

Han fikk støtte fra Russland, som også mener militære midler for å løse konflikten kan få katastrofale konsekvenser. Opphetet retorikk og sabelrasling kan føre til fatale misforståelser, advarte den russiske viseutenriksministeren Gennadij Gatilov.

Han rettet også kritikk mot Nord-Korea, og ba partene nøye vurdere et kinesisk forslag for å få i gang nye samtaler.

Kina har flere ganger foreslått at Nord-Korea stanser sine tester av atomvåpen og raketter, og at USA og Sør-Korea til gjengjeld stanser sine felles militærøvelser. Øvelsene oppfattes av Nord-Korea som en stor trussel, og USA har i tillegg sendt en rekke marineskip til farvannene utenfor Korea-halvøya.

Forslaget er imidlertid blitt avvist av USA, som mener det nå er Nord-Korea som må ta initiativ til å løse konflikten. Amerikanerne holder likevel muligheten åpen for forhandlinger med Nord-Korea hvis landet er villig til å gjøre nye innrømmelser.

– Må handle for å unngå konflikt

Også FNs generalsekretær António Guterres advarte i Sikkerhetsrådet om hva Korea-striden kan føre til. Han frykter at misforståelser og strategiske feilberegninger vil få situasjonen til å forverre seg.

– Verdenssamfunnet må handle nå for å unngå konflikt oppnå en bærekraftig fred, sa Guterres.

USA har lenge krevd at Kina må gjøre mer for å presse nabolandet Nord-Korea til å rette seg etter FNs krav og stanse sine våpenprogrammer. I et TV-intervju denne uken sa Tillerson at Kina har truet Nord-Korea med nye sanksjoner hvis landet gjennomfører nye tester av atomvåpen.

Dette er imidlertid ikke bekreftet av kinesiske myndigheter, som insisterer på at det ikke er de som sitter med nøkkelen for å løse konflikten.

