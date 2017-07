Stormberg i hardt vær

(Finansavisen): – Årsresultatet har styrket seg fra 2015, så vi er godt fornøyd med utviklingen, sier gründer og adm. direktør for Stormberg Group, Steinar J. Olsen til Finansavisen.

Selskapets omsetning har falt med 9 prosent fra 2015, og driftsresultatet har falt fra 22,7 millioner kroner i 2015 til 11,6 millioner kroner i 2016. Med positivt resultat av finansposter på hele 17,9 millioner, ser imidlertid selskapets årsresultat pent ut, med en økning på 12 prosent fra 2015.

- Vi har i 2016 ikke hatt fokus på vekst, men tvert imot arbeidet for å redusere den delen av omsetningen som er ulønnsom, forklarer sjefen til Finansavisen på spørsmål om den svekkede omsetningen.

Valutasmell

Stormberg-gruppen har all sin produksjon i utlandet, hovedsakelig i Kina hvor selskapet har 30 fabrikker. Olsen utrykker at den svakere norske kronen har gitt kostnadsmessige utfordringer, og påpeker nå at konkrete tiltak er iverksatt.

- Den svekkede kronen har ført til høyere priser på import. Dette kompenserer vi med mer effektiv drift i Norge, og med blant annet økt fokus på god opplæring av de ansatte.

- Vi har også tatt en grundig gjennomgang av forretningen vår, og kuttet produkter og aktiviteter som ikke bidrar til å styrke bunnlinjen, forteller styrelederen til Finansavisen

Presset konkurransesituasjon

Olsen erkjenner at det er en tøff bransje og at selskapet forbereder seg på økt konkurranse.

- Det går mot færre butikker i sportsbransjen, store varehus og mer netthandel. Vi satser tungt på multikanal salg, med salg i fysiske butikker og på nett. Vi er fornøyde med sterk vekst i nettbutikken vår i år.

Stormberg har også lansert assistert netthandel i de fysiske butikkene, hvilket gjør det mulig å tilby et større sortiment.

Lønnsvekst til fabrikkarbeidere

Høyere lønn til arbeiderne på Stormbergs produksjonsanlegg har også lagt et press på selskapets kostnader. Olsen fokuserer her på samfunnsansvaret knyttet opp mot utenlandsk produksjon, og konstaterer at det ikke er planlagt noe endring i valg av produksjonsområde.

- Gjennomsnittslønnen til de kinesiske fabrikkarbeiderne som jobber for Stormberg, ligger 108 prosent over minstelønnen i produksjonslandet, forteller Olsen til Finansavisen.

- Dette gir en høyere kostnad enn vi kunne hatt, men vi mener det er viktig å bidra til forbedring av arbeidsforholdene i utlandet.



Flere økonominyheter

Meglerhus ser lavere oppside i Europris

Arbeidsledigheten faller i Spania

- Den sterkeste aksjen på Oslo Børs