Stormberg-sjefen vil ansette demonstrerende nazister: - Alle fortjener en sjanse

(Dagbladet):Turtøyprodusenten Stormberg har opp gjennom åra gått til uvanlige skritt i rekrutteringsprosesser og har bevisst ansatt tidligere straffedømte, narkomane og nyankomne flyktninger.

Nå ser Kristiansand-selskapet, ledet og opprettet av Steinar J. Olsen, nok en anledning til å hente inn ny arbeidskraft.

Lørdag demonstrerte et titalls mennesker tilknyttet den høyreekstreme grupperingen Den nordiske motstandsbevegelsen i Kristiansands hovedgate Markens.

Gruppa er selverklærte nynazister og det var svensker, nordmenn og finner blant demonstrantene. Flere av dem er voldsdømte.

Vil ansette nazidemonstranter

Mange har reagert sterkt på at politiet ikke stoppet marsjen og at nazistene i det hele tatt demonstrerte. Det samme gjorde Stormberg-sjef Olsen, som i et innlegg på Facebook søndag proklamerte: «70 tapere gjennom byen.»

Det er nettopp disse «taperne» han nå vil ansette i sin egen bedrift.

- Det er 19 år siden jeg startet opp, og vi har drevet en litt annerledes rekruttering i alle år. 25 prosent av Stormbergs medarbeidere skal være mennesker som har slitt med å komme inn på arbeidsmarkedet av ulike grunner. Det være seg flyktninger, narkomane, mennesker med psykiske helseplager, de som ikke har fullført skolegang eller er straffedømte, sier Olsen til Dagbladet.

- Det er 15 år siden jeg rekrutterte min første kollega rett fra fengsel. Det var en god rekruttering, og jeg har god erfaring med det, sier han.

Holder av jobbene

Etter nazidemonstrasjonen i Kristiansand ga Stormberg 50 000 kroner til organisasjonen Skeive Sørlandsdager for å vise at de ønsker et raust og inkluderende samfunn.

Nå holder han av jobber i selskapet spesifikt til de som deltok i nazimarsjen lørdag. Selskapet trenger flere deltidsmedarbeidere i Kristiansand, og i to uker vil stillingene forbeholdes de som gikk i demonstrasjonstoget. Hvis ikke stillingene er besatt innen da, vil de frigis til andre kandidater.

De eneste kravene han stiller er god arbeidsinnsats og punktlighet, og Olsen oppfordrer ungdom og tidligere straffedømte til å søke.

- Vi er ikke opptatt av hva du har brukt livet ditt på til fram til nå. Vi er opptatt av hva du ønsker å brule livet ditt til framover, skriver han i utlysningen.

- Alle fortjener en sjanse

Han ber samtidig om hjelp til å spre annonsen, dersom noen kjenner norske deltakere som gikk i demonstrasjonen lørdag.

OIsens grunn er enkel. Han mener utenforskap er en av de største utfordringene når det gjelder rekruttering til fundamentalistiske og nasjonalsosialistiske organisasjoner. Samtidig mener han inkludering og muligheter for alle, er en viktig del av løsningen

- Alle fortjener en sjanse, også de som er nazisympatisører. En viktig årsak til at unge menn trekkes mot disse gruppene er utenforskap. De føler seg på siden av samfunnet og at de ikke har en plass i et demokratisk, liberalt og tolerant samfunn, sier han til Dagbladet.

- Selv om disse har et tankegods de fleste av oss har liten sans for, er det spesielt viktig at også de får muligheter. De som er arbeidsløse må få seg en jobb og muligheten til å skape et godt liv for seg selv og sine.

- Mobiliserer mye krefter

Han sier han ikke er fornøyd med at nazimarsjen ble avholdt, og peker spesielt på sikkerheten rundt demonstrasjonen. Likevel har han få betenkeligheter med å skulle ansette noen av deltakerne.

- Jeg har mange gode kolleger med forskjellige domfellelser bak seg. Det går stort sett veldig greit. Vi har også folk som har hatt tunge rusproblemer og vanket på Plata. De har blitt rusfrie og kommet i jobb etter hvert. Det kan kanskje virke underlig, men å gi mennesker en sjanse mobiliserer mye krefter hos den enkelte. Det er uavhengig av politiske sympatier, sier han.

Olsen har lenge hatt en visjon om å gjøre verden til et bedre sted, og allerede i 2009 kunne Dagbladet melde at han ansatte tidligere kriminelle og utfordret norske næringslivsledere til å gjøre det samme.

- Lojale, stabile og dyktige

- Mange har nok sett på vår rekruttering som utradisjonell, men vi ønsker medarbeidere som andre kanskje ikke interessert i.

- Nå har vi 370 medarbeidere, og mange av dem har satt veldig pris på å få en mulighet. Vi har som sagt et mål om at 25 prosent av våre ansatte skal være mennesker som sliter med å få seg annen jobb. Det er bra for oss, for de er lojale, stabile og dyktige medarbeidere. Det er også bra for samfunnet, som unngår utfordringer, sier han.

Olsens utlysning på Facebook tidligere i dag har så langt vekket stort engasjement. Nærmest samtlige reaksjoner i kommentarfeltet er positive, og innlegget har i skrivende stund drøyt 1400 reaksjoner og over 220 delinger.

- Det er en sak som engasjerer folk. Mange er opptatt av og mange frykter nazisympatisører i Norge og Sverige. Det er med god grunn. Jeg har tro på å fokusere på inkludering, dialog og muligheten til å skape et godt liv for seg selv og sine. Det reduserer utenforskapet, sier han.