Stormvarsel stopper Hurtigruten - kommer ikke ut fra Bergen og Trondheim

(Dagbladet): Ikke bare biltrafikken over fjellovergangene i Sør-Norge er truet av ruskevær - uvær med stormvarsel langs kysten har allerede parkert to av Hurtigrutens skip.

Rederiet jobber nå for å skaffe alternativ transport for flere hundre passasjerer som skal hjem til jul, og for cruiseturister som hadde planlagt å tilbringe juledagene andre steder enn for anker i havnene i Bergen og Trondheim.

MS Trollfjord skulle seilt sørover fra Trondheim i dag, og gått i rute nordover fra Bergen lille julaften. På grunn av ekstremværet på Vestlandet må skipet bli liggende i Trondheim. Foreløpig plan er at skipet skal seile nordover igjen fra Trondheim i henhold til vanlig ruteplan 25. desember.

MS Kong Harald skulle seilt sørover fra Trondheim i morgen, og gått i rute nordover fra Bergen julaften. På grunn av ekstremværet på Vestlandet må skipet bli liggende i Trondheim. Foreløpig plan er at skipet skal seile nordover igjen fra Trondheim i henhold til vanlig ruteplan 26. desember.

Uvær og storm preger julehelgen og det varsles om en maksimal bølgehøyde på over 20 meter i nærheten av Stad. #bølgevarsel https://t.co/8SIXUAcF0I — Kystverket (@Kystverket) December 22, 2016

Det er nærmere 500 passasjerer som skulle vært med begge avgangene.

Rederiet kan ikke gi noen garanti for de neste planlagte seilingene.

Været bestemmer - tekstvarslet fra Meteorologisk institutt til og med julaften finner du her.

- Veldig kjipt tidspunkt

- Det skjer på et veldig kjipt tidspunkt. Noen skal hjem til jul, andre har planlagt å tilbringe jula om bord hos oss. Men etter å ha seilt langs kysten i snart 125 år, er det to ting vi har lært: akkurat været er det lite vi kan gjøre med, og med været tar vi ingen sjanser, sier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten til Dagbladet.

- Det er kapteinen som er ansvarlig for sikkerheten både til skipet og alle om bord. Og det er kapteinen som tar slike avgjørelser.

- Sikkerheten går foran alt annet, og vi tar ingen sjanser, sier kommunikasjonssjefen.

Hurtigruten jobber nå med å ringe rundt til gjester som blir berørt av uværet.