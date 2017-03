Stort snøskred i Tignes i Frankrike - ingen skadet

De første meldingene indikerte at et titalls skiløpere hadde blitt tatt av et snøskred i vintersportsstedet Tignes i den franske delen av Alpene, men nyhetsbyrået AFP melder nå at ingen personer skal være skadet.

#BREAKING No victims in French Alps avalanche: ski resort — AFP news agency (@AFP) March 7, 2017

En svenske skal være blant de som først ble tatt av skredet, meldte svenske Expressen. Han skal ha lyktes i å grave seg selv opp igjen etter få sekunder.

Alarmen gikk like etter klokka 10 tirsdag. Ifølge Le Parisien skal skredfaren ha vært fire av fem tirsdag morgen, noe som betyr at det skal ha vært sterk sannsynlighet for snøskred.

Det skal være dårlig sikt i området, noe som gjorde det vanskelig å sende redningshelikoptre, ifølge Le Figaro. I stedet tok redningsmannskapene seg fram til fots.

En talsmann for det franske gendarmeriet meldte at flere personer skulle være begravd under snøen.

I midten av februar ble Tignes rammet av et 400 meter bredt snøskred. Fire personer omkom i dette skredet..