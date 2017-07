(Dagbladet): Det har gått et stort steinras i Nomelandsfjellet i Valle i Setesdal i Aust Agder. Luftambulansen søkte i formiddag raset etter folk.

Etter et søk på rundt en halvtime kunne luftambulansen konstatere at det ikke er teng til at personer har vært involvert i raset.

- Det er et stort ras som har skjedd i et tur- og klatreområde, sier operasjonsleder i Agder-politiet Sveinung Alsaker til Dagbladet.

Politiet fikk melding om raset 10.52 lørdag formiddag.

